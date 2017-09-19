DJ Karaduman'ı bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası istendi

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de besteci, aranjör ve DJ 31 yaşındaki Emrah Karaduman ile arkadaşı 36 yaşındaki Volkan Karaca\'yı bıçakla yaralayan, genç şarkıcı Aleyna Tilki\'nin hayranı olduğunu söyleyen tutuklu sanık 33 yaşındaki Enis Duman hakkında 18 yıl hapis cezası istendi.

Olay, geçen 10 Mart gecesi İsmet İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Eskişehir\'e bir eğlence merkezindeki programı için gelen DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca, kaldıkları otelin girişinde şarkıcı Aleyna Tilki\'nin hayranı Enis Duman\'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanan Emrah Karaduman ile kolundan yaralanan arkadaşı Volkan Karaca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından Enis Duman\'ı yakaladı. Gözaltına alınan Duman polislere, genç şarkıcı Şarkıcı Aleyna Tilki\'ye ilgi duyduğunu, olayı Emrah Karaduman\'ın Aleyna Tilki\'nin sevgilisi olduğunu düşünerek olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Enis Duman 11 Mart\'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Duman, savcının itirazı üzerine 13 Mart\'ta yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca ESOGÜ Hastanesi\'nde gerekli tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

\'ALEYNA\'YA İLGİ DUYUYORDUM\'

Tutuklu sanık Enis Duman\'ın yargılanmasına Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Bugün yapılan duruşmaya Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karacan katılmadı. Tutuklu sanık Enis Duman, genç şarkıcı Aleyna Tilki\'ye ilgisinin olduğunu söyleyerek \"Aleyna\'ya ilgi duyuyordum. Emrah Karaduman ile ilişkisi olduğunu düşündüm. Emrah\'ın Eskişehir\'e geleceğini öğrendim. Kalacakları otelin bölgesinde beklemeye başladım. Emrah Karaduman otele geldi. Otele giriş yapacağı sırada kendime ait bıçak ile saldırdım. Araya girenler de bıçakla yaralandı. Olay sonrası kaçtım. Polisi görünce teslim oldum. Aleyna\'nın beni tanıdığını ve aşağıladığını düşündüğüm için olayı gerçekleştirdim. Olay sırasında hap veya uyuşturucu madde de kullanmadım\" dedi.

DJ Emrah Karaduman\'ın avukatları, sanığın tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi savcısı mütalaada bulunarak sanık Enis Duman\'ın, Emrah Karaduman\'ı öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, Volkan Karaca\'yı yaralamaktan 3 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savcının mütalaasına yazılı beyanda bulunmaları için duruşmayı 26 Eylül\'e erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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