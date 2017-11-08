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DJ Hasan Köseoğlu, gözyaşlarıyla uğurlandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - AKADEMİSYEN, siyasetçi ve yazar Baskın Oran'ın Bodrum'daki evlerinin önünde merdivenlerden düşüp, ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitiren üvey oğlu 43 yaşındaki Hasan Köseoğlu'nun cenazesi

08 Kasım 2017 18:44

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - AKADEMİSYEN, siyasetçi ve yazar Baskın Oran\'ın Bodrum\'daki evlerinin önünde merdivenlerden düşüp, ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitiren üvey oğlu 43 yaşındaki Hasan Köseoğlu\'nun cenazesi, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
DJ\'lik de yapan müzisyen ve yapımcı Hasan Köseoğlu, geçen 23 Ekim\'de, sabaha karşı geldiği Kumbahçe Mahallesi Zeki Müren Caddesi\'ndeki evlerinin önündeki merdivenleri çıkarken, düşüp, başını yere çarptı. Saat 09.00 sıralarında, annesi Feyhan Görgün Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr. Ender Tabur tarafından ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.
DEDESİNİN MEZARININ ÜZERİNE DEFNEDİLDİ
Köseoğlu, bugün Adliye Camii\'nde öğlende kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Köseoğlu\'nun cenaze törenine üvey babası Baskın Oran, annesi Feyhan Görgün Oran, kardeşi Neyran Köseoğlu, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Atare, oyuncu Birce Akalay ve eğlence sektörü işletmecileri ile arkadaşları katıldı. Köseoğlu\'nun kız arkadaşlarından bir grubun sırtında \'Hasan K.\' yazılı Fenerbahçe formaları ile cenaze törenine katıldıkları görüldü.
Baskın Oran ve anne Feyhan Görgün Oran, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Birce Akalay ve Köseoğlu\'nun bazı akrabaları, caminin önündeki tabutun üzerinde dakikalarca ağladı.
Başkan Kocadon, \"Böyle zamanlarda konuşmak en zoru. Genç yaşta çok değerli ve Bodrum\'da sevilen bir kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Nur içinde yatsın\" dedi.
Baba Baskın Oran ise \"Evlat acısını yaşamanın güçlüğünü çekiyoruz\" dedi.
Köseoğlu cenaze namazının ardından Gümbet Karaburgaz Mezarlığı\'nda eski Bodrum belediye başkanlarından olan dedesi Derviş Görgün\'ün mezarının üzerine defnedildi.

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