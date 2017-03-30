Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyü bir şehit yakınına bıraktığı sırada, mitingi canlı yayınlayan haber kanallarında yaşanan ses kesintisiyle ilgili olarak "Dizisini yaptığınız o insanların gerçek hayattaki feryatlarını sansürlemeye utanmıyor musunuz? Aslını yayımlayamadığınızın suretini de yayımlamayın; riyakâr davranmayın" ifadesini kullandı.

Şehit yakınının konuşması sırasında CNN Türk, NTV ve Habertürk kanallarında ses kesintisi yaşanmış; bu durum sosyal medyada söz konusu haber kanallarının sansür yaptığı şeklinde yorumlanmıştı. Söz konusu kesintinin, Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) canlı yayın aracında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise hâlâ bilinmiyor.

Selcan Taşçı'nın "Olmadı be 'Reis'" başlığıyla yayımlanan (30 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri konuşmasını yayımlayan televizyon kanalları tam o esnada "sessiz" moduna geçtikleri için muhtemelen çoğunuz duyamadınız, "Hayır" otobüsünün üzerine çıkan şehit amcası-gazi babasının söylediklerini.

Aktarmak, sesine ses vermek borcumuz ona...

Öz evladı "gazi", yeğeni "şehit" olan Kayserili baba dedi ki;

"Ben bir gazi babasıyım. Benim oğlum gazi oldu. Amcamın oğlu şehit oldu. Biz memleket için bedel ödedik. Bana hayır oyu vereceğim için terörist damgası vuruyorlar. Benden terörist olur mu?"

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Sahte ekran milliyetçileri

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Dikkatinizi çekmiştir, "JÖH"leri, "PÖH"leri, terörle mücadeleyi, açılım sürecindeki gibi "insani boyutuyla" değil "millî bakış"la ele alan televizyon dizisi enflasyonu yaşanıyor şu günlerde...

Ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde gözleri buğulu kınalı kuzular, evlatlarını vatana fedadan çekinmeyen fedakâr anneler...

Türk Milleti'nin en derin ortak acısı üzerinden reyting kapmaya utanmayan o kanallara sesleniyorum;

Dizisini yaptığınız o insanların gerçek hayattaki feryatlarını sansürlemeye utanmıyor musunuz?

Aslını yayımlayamadığınızın suretini de yayımlamayın; riyakâr davranmayın!