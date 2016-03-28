Dizilerin gözde yalısı taksit taksit satılıyor

İstanbul Boğazı'nın en gözde yalılarından Abud Efendi Yalısı'nın 19.68 hissesi satışa çıkarıldı. Çok sayıda televizyon dizisine de ev sahipliği yapan Kandilli'deki Abud Efendi yalısının 3'te 2'si Özdoyuran Ailesi'ne geri kalanı da yalıya adını veren Mehmet Abud Efendi'nin ailesinin 40'a yakın hissedarına ait.

Hürriyet'in haberine göre, Bosforce Emlak Pazarlama Şirketi yönetici ortağı Ulvi Özcan, 2007’den bu yana yalının piyasada 45 - 50 milyon dolar gibi fiyatlardan satılık kaldığını, daha sonra da ünlü bir işadamı tarafından kiralanarak ciddi bir bakımla yenilendiğini söyledi. Özcan, “Boğaz’da 20 yıldır emlakçılık yapıyorum, bir yalıda hisse satışını ilk defa görüyorum. Kolay bir iş olmamakla birlikte sonuçlarını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Garabet Balyan eseri

Zamanın ünlü saray mimarlarından Balyan Ailesi’nden Garabet Balyan’ın çizdiği yalının ilk sahibi, II. Abdülhamid zamanının itibarlı tüccarlarından Altunizade Necip Bey. 1835-1855 yılları arasına Dolmabahçe Sarayı’ndan esinlenerek inşa edilen tarihi yalıya 1858’de yerleşen Fransız Baron Vandeuvre, yaklaşık 40 yıl burada yaşadı. Baron Vandeuvre, genç yaştaki kızını kaybedince uğursuz olduğuna karar verdiği yalının üzerini siyah tüllerle kaplattı. Vandeuvre, 1900 yılında ülkesine dönünce yalı, bugünkü adını taşıyan Mehmet Abud Efendi tarafından satın alındı. Abud Ailesi, 1981 yılına dek yalıda oturdu. Yalıyı o tarihte, Salat yağlarının sahibi İsmail Özdoyuran satın almıştı. Yalının son sahibi Özdoyuran, 2007 yılında vefat etti. Yalıda halen kiracı olarak Kervansaray Oteli’nin sahibi Semih Buyurgan ikamet ediyor.

18 odalı, hamamlı, saunalı

Yaklaşık 1500 metrekare arsa içinde yer alan yalı, 270 metrekare oturumlu. Yalının 540 metrekare kullanım alanı bulunuyor. Bir müştemilatı, görkemli salonları, 2 sofası ve 18 odası olan yalı ayrıca havuzu, saunası, geleneksel Türk hamamı ve 8 araçlık otoparkı ile de dikkat çekiyor. Üst kat, yarım dikdörtgen bir sofa etrafında dönüyor. Altta ve üstte palmiyeli camekânlar mevcut. Kâgir olan alt katta iki de kayıkhane var.

Görkemli yalı, Gümüş, Kurtlar Vadisi, Lale Devri, Sağır Oda, Savcının Karısı gibi bir çok popüler dizilerin çekim mekanı oldu. Körfez ülkelerinde bu dizilerin yayınlanması üzerine Abud Efendi Yalısı, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden’in oynadığı Gümüş dizisinin gösterildiği yıllarda Arap turist akınına uğradı. Yalıyı çekim zamanlarının dışında iki aylığına kiralayan bir turizmci, Arap turistlere kişi başı 50 dolara gezdiriyordu.

Yalı uzun süre 45-50 milyon dolara alıcı beklemiş, sonra kiralanmıştı.