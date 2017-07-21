Dizi oyuncusuna baba tacizi; 15 yıl hapis cezası verildi

17 yaşındaki dizi oyuncusuna, 52 yaşındaki babası çocukluk yıllarından itibaren şiddet uyguladı, ardından babanın kızına cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Polise giden genç kadının şikayetinin ardından baba gözaltına alındı.

Habertürk'ten Arzu Kaya’nın haberine göre, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan baba, “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandı. Genç oyuncunun yaşadığı travma Adli Tıp raporuyla da kesinleşince, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi babaya 15 yıl hapis cezası verdi.

Bölge İdare Mahkemesi de vicdani kanının oluştuğunu ve kararda hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek sanık babanın itirazını reddetti.