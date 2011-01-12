-DİZEL HALA EKONOMİK İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - Son günlerde artan benzin fiyatları tüketicileri yakıt ekonomisi konusunda düşündürürken, dizel yakıt tüketen araçlar hala ekonomik bir tercih olarak tüketicilerin önünde duruyor. 5 yıl içinde benzinin litre fiyatında yüzde 48 artışa karşın aynı dönemde litre fiyatı yüzde 60 artan motorin yine de avantajını koruyor. 45 litre hacme sahip benzinli bir otomobilin deposu yaklaşık 175 liraya doldurularak şehir içinde 620 kilometre yol yapabilirken, dizel yakıt kullanan otomobil 150 liraya doldurduğu deposuyla 920 kilometre gidebiliyor. Alınan bilgiye göre, yıllar içinde benzine ve motorine yapılan zamlar otomobil kullanıcılarını zorluyor. 2006 yılının Ocak ayında benzinin litre fiyatı 2,61 liradan satılırken, bugün gördüğü zamlarla birlikte benzinin litresi 4 lira sınırına yaklaştı. Benzin fiyatı 5 yıllık sürede yüzde 48 oranında artış gösterdi. Motorine bakıldığında ise 2006 yılının ilk ayında litresi 2,07 liradan satılan bu yakıt türü 5 yıl içinde yüzde 60 fiyat artışıyla bugün 3,31 liradan satılıyor. 2006 yılı başında 45 litre yakıt hacmine sahip bir otomobilin deposu yaklaşık 120 liraya dolarken bugün bu rakam 175 liraya çıktı. Dizel araçlarda ise 95 liraya doldurulabilen depo, bugün ancak 150 liraya doldurulabiliyor. Yakıt tüketim avantajı sunan dizel motorlu araçlar 1 depo yakıt ile şehir içi kullanımında yaklaşık 920 kilometre yol yapabilirken, benzinli araç aynı depoyla 620 kilometre yol gidebiliyor. Bin kilometre yapabilmek için benzinli motorlu araç 280 lira, dizel motorlu araç ise 163 lira harcıyor. Böylece dizel motorlar hem litre fiyatından hem de daha az yakıt tüketiminden dolayı kullanıcısına avantaj sağlıyor. -TÜKETİCİ BU YIL DİZELİ TERCİH ETTİ- Dizel motorlu araçların satış fiyatı benzinlilere göre yüksek olsa da uzun vadeli hesaplamalarda dizel araç alımı tüketici için avantaja dönüşebiliyor. 2010 yılı 12 aylık dönemdeki otomobil satışlarına bakıldığında, dizel otomobil satışları önceki yıla oranla yüzde 69 oranında artış gösterdi. 2010 yılı 509 bin 784 adet olan 12 aylık toplam otomobil satışının 272 bin 755 adedini (yüzde 54'ü) dizel araçlar oluşturdu. 2010 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satış adetleri 2009 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tüm segmentler içindeki dizel payı yüzde 44'den yüzde 54'e yükseldi. Benzinli ve dizel motora sahip bir otomobilin Ocak 2011 ve Ocak 2006 tarihlerinde benzin ve motorin fiyatlarına göre yakıt tüketim değerleri şöyle: /* OCAK 2011 ŞEHİR İÇİ BENZİN DİZEL LT/100 KM (TÜKETİM) 7,25 4,90 DEPO MİNİMUM (LT) 45,00 45,00 DOLU DEPO İLE MESAFE (KM) 620,69 918,37 LT/TL 3,86 3,31 100 KM/TL 27,99 16,22 1000 KM/TL 279,85 162,19 OCAK 2006 ŞEHİR İÇİ BENZİN DİZEL LT/100 KM (TÜKETİM) 7,25 4,90 DEPO MİNİMUM (LT) 45,00 45,00 DOLU DEPO İLE MESAFE (KM) 620,69 918,37 LT/TL 2,61 2,07 100 KM/TL 18,92 10,14 1000 KM/TL 189,225 101,43 */ (Not: Hesaplamalar 1,4 benzinli ve 1,3 dizel motora sahip B sınıfı bir otomobilin şehir içi yakıt tüketim değerleri baz alınarak yapılmıştır.)