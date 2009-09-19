Dizar: Fenerbahçe'den puan almak istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, Fenerbahçe ile 20 Eylül Pazar günü yapacakları lig maçından puan almayı hedeflediklerini söyledi.



Dizar, yaptığı açıklamada, farklı skorla mağlup oldukları Trabzonspor maçını unuttuklarını belirterek, “Trabzonspor maçı geride kaldı. Fenerbahçe maçına konsantre olduk. Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe'den de puan almak istiyoruz” dedi.



Sakatlıkları bulunan futbolcuları Hasagiç, Barbosa, Nsumbu, Efe ve Taner'in Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini vurgulayan Kamil Dizar, “Genç oyuncularımızın daha dikkatli olması lazım. Kalemizde savunmayı ihmal etmeden oynamalıyız. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında yenilen Fenerbahçe, bizim maçı kazanmak için daha dikkatli oynayacaktır” diye konuştu.



Dizar, sakat oyuncularının düzelmesiyle 3-4 hafta sonra gerçek İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u izlettireceklerini sözlerine ekledi.

