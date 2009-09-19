T24 LogoT24 Logo
Spor

Dizar: Fenerbahçe'den puan almak istiyoruz

Dizar, Fenerbahçe ile 20 Eylül Pazar günü yapacakları lig maçından puan almayı hedeflediklerini söyledi.

19 Eylül 2009 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, Fenerbahçe ile 20 Eylül Pazar günü yapacakları lig maçından puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Dizar, yaptığı açıklamada, farklı skorla mağlup oldukları Trabzonspor maçını unuttuklarını belirterek, “Trabzonspor maçı geride kaldı. Fenerbahçe maçına konsantre olduk. Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe'den de puan almak istiyoruz” dedi.

Sakatlıkları bulunan futbolcuları Hasagiç, Barbosa, Nsumbu, Efe ve Taner'in Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini vurgulayan Kamil Dizar, “Genç oyuncularımızın daha dikkatli olması lazım. Kalemizde savunmayı ihmal etmeden oynamalıyız. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında yenilen Fenerbahçe, bizim maçı kazanmak için daha dikkatli oynayacaktır” diye konuştu.

Dizar, sakat oyuncularının düzelmesiyle 3-4 hafta sonra gerçek İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u izlettireceklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24