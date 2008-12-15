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Spor

Diz çökerek protesto etiler

İspanya 3. lig takımlarından Leganes'de futbolcular paralarını alamamalarını protesto etmek için ilginç bir yöntem uygularken, Atletico B ile oynadıkları maçın ilk dakikas

15 Aralık 2008 02:00

İspanya 3. lig takımlarından Leganes'de futbolcular paralarını alamamalarını protesto etmek için ilginç bir yöntem uygularken, Atletico B ile oynadıkları maçın ilk dakikasında sahada diz çökerek beklediler.

Ekonomik krizde olan Leganes, İspanya'da "Segunda B" olarak geçen 3. ligdeki "2. grupta" iyi bir sezon geçirerek 2. sırada olmasına rağmen futbolcular paralarını alamadıkları için protesto gösterilerine başladı. Atletico B'ya karşı oynadıkları maçın başlangıç düdüğü çaldığında Leganesli tüm futbolcular sahada bulundukları yerde diz çökerek 1 dakika bekleyip, topa dokunmadı.

Rakip takımdaki futbolcular Leganesli futbolcuların protestolarına saygı gösterip kendi sahalarında aralarında topla paslaşırken, maçın hakemi de müdahale etmedi. 1 dakika süren protestodan sonra maç normal şekilde oynanmaya başlarken, Leganes karşılaşmayı 2-1 kazandı. Leganesli futbolcular, paralarının ödenmemesi halinde önümüzdeki haftalarda sahaya çıkmama tehdidinde bulundular.

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