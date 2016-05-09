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Diz çöken Hitler heykeli 17.2 milyon dolara satıldı

İtalyan heykeltraş Maurizio Cattelan'ın diz çöken Hitler heykeli açık artırmayla satıldı

09 Mayıs 2016 14:21

Christie's Müzayede Evi'nin bahar müzayedeleri, firmanın Rockefeller Plaza'daki New York ofisinde gerçekleştirilen "Savaş Sonrası Dönem ve Çağdaş Sanat" konulu açık artırmalarla başladı. İtalyan heykeltraş Maurizio Cattelan'ın  10-15 milyon dolar aralığında fiyat konulan diz çöken Hitler heykeli 17 milyon 189 bin dolara satıldı.

NTV’de yer alan habere göre, gecenin sonunda toplam 78 milyon dolarlık eser satılırken en yüksek fiyata ulaşan sanatçı Maurizio Cattelan oldu. Küratörlüğünü Savaş Sonrası Dönem ve Çağdaş Sanat Başkan Yardımcısı Loic Gouzer'in yaptığı "Başarısızlığa Mahkum'' adlı açık artırmada, Cattelan'ın 2001 yılında yaptığı Hitler heykeli de satıldı.  

İnsan saçı, balmumu ve polyester reçine malzemesi kullanılan, küçük bir çocuk boyutlarında takım elbiseli diz çökmüş Hitler heykeli, 17.2 milyon dolara alıcı buldu. Esere 10-15 milyon dolar aralığında fiyat konmuştu.

Hiciv tarzda heykelleriyle tanınan Cattelan, bu fiyatla kendi müzayede rekorunu kırarken, sanatçının daha önceki rekoru 7.9 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

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