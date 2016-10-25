Diyarvakır'da 16 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, yasağın gerekçesini, "iki ilçenin dağlık kesimlerinde başlatılacak olan operasyonlar" olarak açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceğine dair herhangi bir tarih verilmedi.

Yasak, Lice'nin 11, Hani'nin 5 köyünü kapsıyor.

Valilik açıklamasında, sokağa çıkma yasağı süresince yürütülecek faaliyetler, "Örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir" denerek sıralanıyor.

Ekim ayının başlarında, Lice-Bingöl arasında yapımı devam eden askeri üs bölgesine PKK'lıların düzenlediği saldırıda iki asker hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta ise yine Lice'de köy korucuları ile PKK'lılar arasında çatışma çıkmış, iki korucu yaralanmıştı.