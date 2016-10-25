T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Diyarvakır'da 16 köyde sokağa çıkma yasağı

Lice ve Hani ilçelerine bağlı 16 köyde bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

25 Ekim 2016 14:48

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, yasağın gerekçesini, "iki ilçenin dağlık kesimlerinde başlatılacak olan operasyonlar" olarak açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceğine dair herhangi bir tarih verilmedi.

Yasak, Lice'nin 11, Hani'nin 5 köyünü kapsıyor.

Valilik açıklamasında, sokağa çıkma yasağı süresince yürütülecek faaliyetler, "Örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir" denerek sıralanıyor.

Ekim ayının başlarında, Lice-Bingöl arasında yapımı devam eden askeri üs bölgesine PKK'lıların düzenlediği saldırıda iki asker hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta ise yine Lice'de köy korucuları ile PKK'lılar arasında çatışma çıkmış, iki korucu yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LiceHaniValiliğiLice-BingölPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24