T24 LogoT24 Logo
Spor

Diyarbekirspor'da 2 istifa

Selim KAYA / DİYARBAKIR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da alınan başarısız sonuçlardan dolayı sportif direktör İsmet Yılmaz ile teknik direktör Bülent Akan istifa etti

24 Eylül 2018 18:04

Selim KAYA / DİYARBAKIR (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Diyarbekirspor\'da alınan başarısız sonuçlardan dolayı sportif direktör İsmet Yılmaz ile teknik direktör Bülent Akan istifa etti.
Sportif direktör İsmet Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"Sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Sahamızda oynadığımız 2 maçı kazandık. Ne var ki iki deplasman maçını kaybettik. Gelinen noktada kulübün önünü açmak adına ben ve teknik direktör Bülent Akan istifa etme kararı aldık. Diyarbekirspor\'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum\" dedi.
Diyarbekirspor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı ise hizmetlerinden dolayı Bülent Akan ile İsmet Yılmaz\'a teşekkür ederken yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selim KAYADİYARBAKIR DHALigGrupDiyarbekirsporYılmazBülent AkanSportifSahamızdaNeGelinenDiyarbekirspor Onursal Başkanı Feyzi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24