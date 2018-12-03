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Spor

Diyarbekirspor teknik direktörü Eroğlu istifa etti

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)-  TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'un teknik direktörü İskender Eroğlu, 3- 0'lık Muğlaspor yenilgisinin ardından istifa etti

03 Aralık 2018 16:54

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- 

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Diyarbekirspor\'un teknik direktörü İskender Eroğlu, 3- 0\'lık Muğlaspor yenilgisinin ardından istifa etti.
Deplasmanda oynadığı Muğlaspor\'a 3-0 yenilen Diyarbekirspor\'da teknik direktör İskender Eroğlu, takımın son haftalardaki başarısız sonuçlardan dolayı istifa ettiğini belirterek, \"Son haftalardaki başarısız sonuçlardan sonra takıma taze bir kan ihtiyacının olduğunu düşündüm. Bu nedenle Diyarbekirspor\'un önünü açmak için böyle bir karar aldım. Yönetim Kurulu\'na bu sabah istifa dilekçemi sundum. Diyarbekirspor\'a kalan maçlar için başarılar diliyorum. Umarım sezon sonunda istedikleri başarıya ulaşır ve de şampiyon olurlar\" dedi.
Ligin 5\'inci haftasında Diyarbekirspor\'u devralan İskender Eroğlu, 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 17 puan toplayabilmişti.

(FOTOĞRAF)

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