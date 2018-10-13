Diyarbekirspor- Serik Belediyespor: 2 - 1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Gürcan Hasova (x), Tolga Dede (xx), Mesut Hakalmaz (xx)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xx), Saffet (xx), Emre Tosun (xx), Özgür (xx) (Dk. 77 Sedat xx), Mustafa (xx), Gökhan Ünver (xx), Umut (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Fikret (xx), Aykut (xx) (Dk. 72 Emre Pehlivan xx), Tolga (xx) (Dk. 88 İbrahim x)

SERİK BELEDİYESPOR: Cemal Can (x), Erdal (xx) (Dk. 61 Çağlar x), Kaan (x), Taner (xx), Samet (xx), Muhammet Ali (xx), Ahmet (xx), Burçin (x), Erdi (x), Atakan (x), Volkan (xx)

GOLLER: Dk. 45 Tolga, Dk. 52 Aykut (Diyarbekirspor) - Dk.80 (Pen.) Volkan (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Özgür, Saffet (DİYARBEKİRSPOR), Volkan, Erdi ( SERİK BELEDİYESPOR)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta oynanan maçta Diyarbekirspor sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor\'u 2-1 yendi. Ev sahibini galibiyete taşıyan goller 45\'inci dakikada Tolga ve 52\'nci dakikada Aykut\'tan gelirken, konuk takımın tek golün ise 80\'inci dakikada Volkan\'dan geldi.

28\'inci dakikada Diyarbekirsporlu Mustafa, gerilerden gelen topu ceza yayı üstünde göğsüyle yumuşatarak kontrol ederek sert bir vuruşla kaleyi yokladı. Üst direkten dönen topa bu kez Fikret vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33\'üncü dakikada Serik Belediyesporlu Taner yaklaşık 30 metre mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Gökhan, son anda uzanarak topu kornere çeldi.

45\'inci dakikada Diyarbekirsporlu Aykut, sağ taraftan ceza alanına girer girmez geriye doğru çıkarttı. Penaltı noktasında topla buluşan Umut, topu daha gerideki Mustafa\'ya aktardı. Mustafa da topuk pasıyla arka direkte müsait durumdaki Tolga\'yı gördü. Tolga\'nın yerden plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

48\'inci dakikada yeşil kırımızılı ev sahibi ekibin Umut, sağdan geliştirdiği atakta, bu futbolcu ceza alanına daldı ve topu arka direkteki Aykut\'a gönderdi. Aykut, kaleciyi de geçen topu yarım metre mesafeden üst direğe nişanlayınca takımını bir golden etti.

52\'inci dakikada Diyarbekirspor atağında Aykut, orta sahada rakibine baskı kurdu ve kaptığı topla rakibiyle mücadele halinde ceza yayı üstüne kadar ilerledi ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2- 0.

80\'inci dakikada Diyarbekirsporlu Saffet caza alanında topa elle müdahale edince orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı ıtışını kullanan Volkan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı 1\'e indirdi: 2- 1.

Karşılaşma 2-1 Diyarbekirspor\'un üstünlüğü ile sona erdi.

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