Diyarbekirspor, Play-off'ta şampiyonluk istiyor

Diyarbekirspor, Play Off\'ta Tire 1922 ile eşleşti

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta normal sezonu 64 puanla 3\'üncü sırada tamamlayan Diyarbekirspor, Play-Off\'ta Tire 1922 Spor ile eşleşti. Antrenör Faruk Türk, şimdiye dek hiçbir Diyarbakır takımının Play-Off maçlarında şampiyon olamadığını hatırlatarak, bu kez şampiyon olup bir ilki başarmak istediklerini söyledi.

Diyarbekirspor\'un Tire 1922 Spor ile oynayacağı ilk maç 11 Mayıs Cuma günü Akşam Saat 19.00\'da Tire Stadyumu\'nda başlayacak. Rövanş maçı ise 15 Mayıs Salı günü Saat 16.00 Seyrantepe Spor Kompleksi\'nde oynanacak.

Dün Seyrantepe Spor Kompleksi\'nde küme düşmesi haftalar öncesinde kesinlik kazanan Yeşil Bursaspor\'a 3-1 yenilerek ligi tamamlayan Diyarbekirspor, 11 Mayıs Cuma günü oynanacak Play -Off maçını düşünmeye başladı Play-Off\'ta son 4 sezonda bir yarı final, 3 de final oynamasına rağmen bir üst lige çıkamayan Diyarbekirspor, bu sezon işi daha sıkı tutuyor.

TİRE HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Daha önce Diyarbekirspor\'u Bölgesel Amatör Lig\'de şampiyon yapıp 3\'üncü lige çıkartan ve 7 hafta önce takımın başına geçen antrenör Faruk Türk, bu süre içerisinde 5 galibiyet, bir beraberlik ve de bir yenilgi aldı. Bu sezon takımı 2\'nci lige çıkartmak için şampiyon olmayı çok istediklerini belirten Türk, \"Şimdiye dek hiçbir Diyarbakır takımı Play-Off maçlarından şampiyon olma şansı yakalayamadı. Ben ve ekibim bu takımı şampiyon yaparak bu şansızlığı yıkacağız. Tire maçı hazırlıklarına da başladık\" dedi.

Diyarbekir- Tire maçında finale kalan takım, daha sonra açıklanacak bir tarihte Anagold Erzincanspor- Ankara Demirspor maçının galibiyle final oynayacak ve kazanan takım 2\'nci lige yükselecek.

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