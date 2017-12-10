Diyarbekirspor-Kırıkhanspor :1-0

Selim KAYA/ DİYARBAKIR (DHA)

STAD: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sefa Can Meral (xx), Hasan Okan baylan (xx), Kadir Günal (xx)

DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (xx), Emre (xx), Mustafa Aydoğdu (xxx)(Dk. 90 Aykut ?), Ercüment (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 80 Arda x), Mehmet Özdiraz (xxx), Abdullah Çetin (xxx), Gökhan (xx), Fatih (xx), Osman (xxx), Yakup (x)(Dk. 90+3 İbrahim ?)

KIRIKHANSPOR: Mustafa Arslan (x), Okan (xx), Mustafa Acar (x), Mehmet (x)(Dk. 55 Serkan x), Semih (x), Mehmet Akif (x), Mustafa Sevim (x) (Dk. 68 İlyas x), Hüseyin (x), Doğancan (x), Oğuzhan (x), Taylan (x) (Dk. 82 Gökhan x)

GOLLER: Mehmet Özdiraz Dk.54 (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Osman (Diyarbekirspor), Doğancan (Kırıkhanspor)

54\'üncü dakikada, Mehmet Özdiraz, Ercüment\'in güzel pasıyla ceza yayı üstünde buluşur buluşmaz kaleyi yokladı ve yerden vuruşunda top kaleci Mustafa Arslan\'ın kapattığı köşeden filelerle buluştu. 1-0

66\'ncı dakikada, Mehmet Özdiraz\'ın şık ara pasında sol çaprazdan kaleciyi karşısına alan Yusuf\'un yerden sert şutunu son anda kaleci Mustafa Arslan uzanarak topu kornere gönderdi.

78\'inci dakikada, İlyas\'ın güzel pasıyla ceza alanında topla buluşan Taylan, gelişine çok sert vurdu, kaleci İhsan Turgut son anda topu tokatlayarak kornere gönderdi.

89\'uncu dakikada, Kırıkhanspor adına kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Akif\'ın sert şutu uzak kale direğini yalayarak dışarı çıktı ve maç 1- 0 Diyarbekirspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

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