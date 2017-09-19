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Spor

Diyarbekirspor- İstanbulspor: 0-1

Diyarbekirspor- İstanbulspor: 0-1 Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Özgür Ertem (xxx) DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (x), Necati (x), Mustafa (x), Arda (x), İbrahim (x), Gökha

19 Eylül 2017 21:03

Diyarbekirspor- İstanbulspor: 0-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Özgür Ertem (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (x), Necati (x), Mustafa (x), Arda (x), İbrahim (x), Gökhan Köseoğlu (x), Fatih (x) (Dk. 62 Vedat x), Osman (x), Tugay (x), Gökhan Çıra (x) (Dk. 75 Abdullah x), Yakup (x)

İSTANBULSPOR: Umut (xxx), Oğuzhan (xxx), Sabit Hakan (xx) (Dk. 65 Jean Jacques xxx), Onur (x) (Dk. 30 Kubilay xxx), Şaban Yılmaz (xxx), Hamza (x) (Dk. 75 İbrahim xx), Wellington Ferreria (xxx), Muhammed (xxx), Yunus Emre (xxx), Eslam (xxx), Tuncer (xxx)

SARI KARTLAR: Sabit Hakan, Onur, Muhammed ve Eslam (İstanbulspor),

GOL: Dk. 90+1 Jean Jacques (İstanbulspor)

SPOR Toto 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur eşleşmesinde sahasında konuk ettiği 1\'inci lig ekiplerinden İstanbulspor\'a 1-0 yenildi. Konuk takımı galibiyete taşıyan golü 90+1\'nci dakikada Jean Jacques kaydetti.

40\'ıncı dakikada Mustafa\'nın sağdan ceza alanına gönderdiği topa Arda uzanarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak kale direğini yalayarak dışarı çıktı.

53\'üncü dakikada ani gelişen bir İstanbulspor atağında Muhammed sağdan ceza alanına ortaladı, penaltı noktası üstünde topla buluşan Yunus Emre\'nin sert vuruşunda top direkten döndü. Seken topu Diyarbekirspor savunması uzaklaştırdı.

82\'nci dakikada Diyarbekirsporlu Vedat\'ın uzaktan sert şutu kaleci Umut\'un müdahalesine rağmen direğe çarparak dışarı çıktı.

90+1\'nci dakikada İstanbulspor sol kanattan atak geliştirdi. İbrahim\'in ceza alanına ortaladığı topla arka direkte buluşan Jean Jacques yerden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk ekip İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında bir üst tura çıktı.
 

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