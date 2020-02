Diyarbekirspor- Elaziz Belediyespor 2-0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Özcan Genel (xx), özgür Fatih Kalaycı (xx),

DİYARBEKİRSPOR: Ali Alper (xx), Erhan (xx), Saffet (xx), Aziz (xx), Gökhan Ünver (xx) (Dk. 65 Selman xxx), Ahmet (xx) (Dk. 77 Emre xx), Sedat (x) (Dk 39 Özgür xxx), İbrahim (xx), Gökhan Köseoğlu(xx), Tugay (xxxx), Tolga (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Kaan (xx), Muhammet Can (xx), Samet (xx), Batuhan (xx), Yunus Can (x), Furkan (x), Halil İbrahim (x), Altan (x), Hüseyin (x), (Dk.76 Serdar x), Ferit (xx), (Dk. 56 Ferhat x), Burak (x)

GOLLER: Dk. 51 Özgür ve Dk. 63 Tuğay (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Köseoğlu , Saffet (Diyarbekirspor), Altan , Yunus Can, Burak, (Elaziz Belediyespor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 2\'nci tur eşleşmesinde Diyarbekirspor, sahasında komşu kent Elazığ\'ın 3\'üncü lig temsilcisi Elaziz Belediyespor\'u ağırladı. Çekişmeli geçen maçın ikinci devresinde ev sahibi ekip Diyarbekirspor, Özgür ve Tuğay ile bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanarak tur atladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3\'üncü dakikada Diyarbekirsporlu Tugay\'ın sağdan ceza alanına havalandırdığı topa Aziz iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43\'üncü dakikada Elaziz Belediyespor, sol kanattan Samet ile geliştirdiği atakta, bu futbolcu topu Muhammet Can\'a aktardı. Muhammet Can, güzel bir hareketle rakibinden sıyrıldı ve çaprazdan kaleyi yokladı. Kaleci Ali Alper, topu iki hamlede zor da olsa bloke etmeyi başardı.

51\'inci dakikada Diyarbekirspor bu kez soldan Tuğay ile atak geliştirdi. Bu futbolcunun ceza alanına ortasını iyi takip eden Özgür, gelişine nefis vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin şaşkın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0

63\'üncü dakikada, Selman\'ın şık ara pasında sol çaprazdan kaleciyi karşısına alan Tuğay, yerden şık bir plase vuruşla topu filelere gönderdi: 2- 0

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 2-0 kazanan Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda bir üst tura çıktı.

FOTOĞRAFLI