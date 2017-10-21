Diyarbekirspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBEKİRSPOR sahasında Darıca Gençlerbirliği\'ni ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 90\'ıncı dakikasında Diyarbekirspor Ercüment\'in golüyle maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında her iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı. Karşılaşmanın orta hakemi Ozan Bileyici, Diyarbekirsporlu Yusuf Yağmur\'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve ev sahibi ekip Diyarbekirspor, maçı 1-0 kazandı.

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