Diyarbekirspor-Anadolu Bağcılarspor: 2-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Levent Aktan (xxx), Muhammet Ali Doğan (xxx), Egemen Savran (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (xx)- Emre (xxx), Ercüment (xx), Yusuf (xx), Arda (x) (Dk.61 Abdullah Çetin (xxx), Mehmet (xx) (Dk.90 İbrahim), Emrah (xxx), Aykut (x) (Dk.66 Mustafa (xxx), Vedat (xxx), Osman (xx), Tugay (xx)

ANADOLU BAĞCILARSPOR: Sercan (x)- Bertuğ (x) (Dk.76 Erim x), Hüseyin (xx), Ömür (xx), Recep Berk (xx), Emre (xx), Abdulsamet (xx), Özcan (xx) (Dk.58 Furkan x), Güney (xx) (Dk.80 Murat Batuhan), Salih (xx), Sezer (xx)

GOLLER: Dk.41 (penaltı) Yusuf, Dk.67 Mustafa (Diyarbekirspor), Dk.49 Ömür (Anadolu Bağcılar)

SARI KARTLAR: Emrağ, Tugay, Mustafa ve Abdullah Çetin (Diyarbekirspor), Hüseyin, Abdulsamet ve Sezer (Anadolu Bağcılarspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Diyarbekirspor sahasında, Anadolu Bağcılarspor\'u 2-1 mağlup etti.

18\'inci dakikada gelişen Diyarbekirspor atağında, topla buluşan Ercüment, topu sol tarafındaki Yusuf\'un koşu yoluna bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda top, yakın kale direğine çarparak auta çıktı.

41\'inci dakikada Diyarbekirspor kazandığı köşe atışında Yusuf topu ceza sahasına ortaladı. Topu uzaklaştırmaya çalışan Abdulasamet, topa elle müdahale edince orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yusuf, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

49\'uncu dakikada, sol kanattan ani gelişen Anadolu Bağcılar atağında, ceza alanına gönderilen topla buluşan Ömür, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 1-1.

67\'inci dakikada ev sahibi yeşil kırmızılı takımın atağında Mehmet\'in rakip defansın arkasına gönderdiği topa sahip olan Mustafa, karşı karşıya kaldı. Topu kalecinin altından filelere gönderdi. 2-1

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı ev sahibi ekip Diyarbekirspor, 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı.



FOTOĞRAF