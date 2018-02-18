T24 LogoT24 Logo
Spor

Diyarbekirspor: 4 Pazarspor: 2

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Kadir Kantekin (xx), Mehmet Pekmezci (xx), DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (x) -  Emre (xxx), Mustafa (xxx), Umut (xxx)(Dk

18 Şubat 2018 19:21

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Kadir Kantekin (xx), Mehmet Pekmezci (xx),
DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (x) -  Emre (xxx), Mustafa (xxx), Umut (xxx)(Dk. 81 Ercüment xx), Muhammet (xxx)(Dk. 89 Gökhan ), Mehmet (xxx), Abdullah (xxx), Taner (xxx), Emrah (xxx), Vedat (xxx) (Dk. 62 Aykut xx), Osman (xxx)
PAZARSPOR: Salih (xx) - Emrecan (x), Oğuzhan (x), Maksut (x), Sinan (x), Mehmet (x)(Dk. 86 Kemal x), Egemen (x), Altan (x)(Dk. 73 Cihad x), Mehmet Mert (x), Ufuk (xx), Taha Batuhan (xx)
GOLLER: Dk. 35 Emrah, Dk. 70 Mustafa, Dk. 80 Mehmet, Dk. 87 Muhammed (Diyarbekirspor), Dk. 22 Sinan, Dk. 78 Ufuk (Pazarspor)
SARI KARTLAR: Emrecan, Maksut (Pazarspor),

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Diyarbekirspor, taraftarından yoksun çıktığı maçta Pazarspor\'u 4- 2 yenmeyi başardı. Hafta içerisinde Teknik Direktör Osman Özdemir ile yollarını ayıran yeşil- kırmızılı Diyarbakır temsilcisini altyapı antrenörlerinden Oktay Kahraman sahaya çıkarttı.

22\'inci dakikada, Ufuk, Sinan\'ın koşu yoluna yaklaşık 70 metrelik bir top çıkarttı. savunmanın arkasına düşen topla buluşan Sinan önce düzeltti, sonra vurdu: 0- 1
35\'inci dakikada, Diyarbekirspor Mehmet ile soldan serbest atış kullandı. Mehmet\'in ceza alanına havalandırdığı topa yükselen Emrah\'ın nefis kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1- 1
70\'inci dakikada, Diyarbekrspor sağ kanattan Mehmet ile atak geliştirdi. Mehmet\'in ceza alanına ortasını  yerinde izleyen Mustafa\'nın şık kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2- 1
78\'inci dakikada, Pazar spor arka arkaya 4 köşe atışı kullandı. Son köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topun gelişine Ufuk vurdu. Meşin yuvarlak Diyarbekirspor ağlarını sarstı: 2- 2
80\'ınci dakikada, Aykut\'un güzel pasıyla ceza yayı üstünde buluşan Mehmet topu önüne aldı ve nefis bir vuruşla filelere gönderdi: 3- 2
87\'inci dakikada, Diyarbekirspor bu kez sağdan Ercüment ile geldi. Ercüment\'in içeri kestiği topa Aykut uzanarak kafayı vurdu. Ön direkten dönen topa yetişen Muhammed, plase bir vuruşla maçın skorunu tayin etti: 4- 2

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selim KAYADİYARBAKIR DHA STAT Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER Oğuzhan UğurluKadir KantekinMehmet PekmezciTurgutMustafaUmutErcümentMuhammetGökhanMehmetAbdullahTanerEmrahVedatDkAykutOsmanSalihEmrecanOğuzhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24