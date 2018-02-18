Diyarbekirspor: 4 Pazarspor: 2

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Kadir Kantekin (xx), Mehmet Pekmezci (xx),

DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (x) - Emre (xxx), Mustafa (xxx), Umut (xxx)(Dk. 81 Ercüment xx), Muhammet (xxx)(Dk. 89 Gökhan ), Mehmet (xxx), Abdullah (xxx), Taner (xxx), Emrah (xxx), Vedat (xxx) (Dk. 62 Aykut xx), Osman (xxx)

PAZARSPOR: Salih (xx) - Emrecan (x), Oğuzhan (x), Maksut (x), Sinan (x), Mehmet (x)(Dk. 86 Kemal x), Egemen (x), Altan (x)(Dk. 73 Cihad x), Mehmet Mert (x), Ufuk (xx), Taha Batuhan (xx)

GOLLER: Dk. 35 Emrah, Dk. 70 Mustafa, Dk. 80 Mehmet, Dk. 87 Muhammed (Diyarbekirspor), Dk. 22 Sinan, Dk. 78 Ufuk (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Emrecan, Maksut (Pazarspor),

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Diyarbekirspor, taraftarından yoksun çıktığı maçta Pazarspor\'u 4- 2 yenmeyi başardı. Hafta içerisinde Teknik Direktör Osman Özdemir ile yollarını ayıran yeşil- kırmızılı Diyarbakır temsilcisini altyapı antrenörlerinden Oktay Kahraman sahaya çıkarttı.

22\'inci dakikada, Ufuk, Sinan\'ın koşu yoluna yaklaşık 70 metrelik bir top çıkarttı. savunmanın arkasına düşen topla buluşan Sinan önce düzeltti, sonra vurdu: 0- 1

35\'inci dakikada, Diyarbekirspor Mehmet ile soldan serbest atış kullandı. Mehmet\'in ceza alanına havalandırdığı topa yükselen Emrah\'ın nefis kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1- 1

70\'inci dakikada, Diyarbekrspor sağ kanattan Mehmet ile atak geliştirdi. Mehmet\'in ceza alanına ortasını yerinde izleyen Mustafa\'nın şık kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2- 1

78\'inci dakikada, Pazar spor arka arkaya 4 köşe atışı kullandı. Son köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topun gelişine Ufuk vurdu. Meşin yuvarlak Diyarbekirspor ağlarını sarstı: 2- 2

80\'ınci dakikada, Aykut\'un güzel pasıyla ceza yayı üstünde buluşan Mehmet topu önüne aldı ve nefis bir vuruşla filelere gönderdi: 3- 2

87\'inci dakikada, Diyarbekirspor bu kez sağdan Ercüment ile geldi. Ercüment\'in içeri kestiği topa Aykut uzanarak kafayı vurdu. Ön direkten dönen topa yetişen Muhammed, plase bir vuruşla maçın skorunu tayin etti: 4- 2

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