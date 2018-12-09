Diyarbekirspor- 1461 Trabzon: 1- 1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-

STAT: Yeni Diyarbakır

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), İsmail Semih İleri (xx), Sinan Eryiğit (xx),

DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (xx) - Saffet Gurur (x), Emre Tosun (xx), Özgür (xx), Mustafa (xx) (Dk. 86 Osman x), Gökhan Ünver (xx), Sedat (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Fikret (xx), Aykut (xx), Tolga (xx) (Dk. 82 Tuğay x)

1461 TRABZON: Bahadır Han (xx) - İsmail (xx), Yunus Emre (xx), Mert (xx) (Dk. 85 Batuhan x), Burak (xx) (Dk. 90 Ferhat ), Yağızcan (x), Furkan (xx), Doğukan (xx) (Dk.73 Ahmet x), Bekir (xx), Serkan (xx), Arif (xx)

GOLLER: Dk. 45 Aykut (Diyarbekirspor) - Dk. 16 Mert (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Özgür, Tolga (Diyarbekirspor) - Bekir Can, Serkan (1461 Trabzon)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Diyarbekirspor sahasında 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı. 33 bin kapasiteli Yeni Diyarbakır Stadyumu\'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar takip etti.

16\'ncı dakikada sol kanattan gelişen 1461 Trabzon atağında Doğukan\'ın ceza sahasına gönderdiği topta Mert\'in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

41\'inci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Emre Tosun\'un sert şutunda meşin yuvarlakaz farkla yandan dışarı çıktı.

45\'inci dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan Gökhan Ünver\'in içeri çevirdiği topta Aykut\'un plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

61\'inci dakikada orta sahada topla buluşan Emre Pehlivan, rakip ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top direkten döndü. Seken topu 1461 Trabzon savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1\'lik skorla sona erdi.

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