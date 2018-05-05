Diyarbekirspor - Yeşil Bursaspor: 1-3

Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yakup Özcan (xxx), Onur İçyer (xxx), Mehmet Özer (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (x), Necati (x), Emre (x) (Dk. 55 İmdat x), Mustafa (x) (Dk. 46 Yakup x), Arda (x), Mehmet (xx) (Dk. 46 Hamdullah x), İbrahim (x), Taner (x), Gökhan (x), Aykut (x), Osman (x)

YEŞİL BURSASPOR: Volkan (xxx), Ekrem (xx), Ömer (xx), Berat Jonathan (xxx), Berke (xx), Kadir (xx), Hakan (xx), Adem (xxx), Fatih (xx), İbrahim Ethem (xx), Mustafa Emre (xx),

GOLLER: Dk. 38 Aykut (Diyarbekirspor) - Dk. 7, Dk. 75 ve Dk. 90 Berat Jonathan (Yeşil Bursaspor)

SARI KARTLAR: Arda (Diyarbekirspor) - Ekrem, Berat Jonathan (Yeşil Bursaspor),

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 2 hafta önce play-off\'a kalmayı garantileyen Diyarbekirspor, normal sezonun son maçında haftalar öncesinde küme düşmesi kesinleşen Yeşil Bursaspor\'a seyircisi önünde 3-1 yenildi. Bursa temsilcisini profesyonel lige veda maçında galibiyete taşıyan golleri 7\'nci, 75\'inci ve 90\'ıncı dakikalarda Berat Jonathan kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 38\'inci dakikada Aykut attı.

7\'nci dakikada Kadri\'nin ara pasında sol kanattan top süren Berat Jonathan, ceza alanına girer girmez yerden plase bir vuruşla topu kaleci İhsan Turgut\'un dibinden ağlara gönderdi: 0-1.

38\'inci dakikada Diyarbekirspor kaptanı Mehmet ile sağ kanattan atak geliştirdi. Mehmet\'in arka direğe havalandırdığı topa yükselen Aykut aşırtma bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

75\'inci dakikada Adem\'in güzel pasında kaleye paralel bir noktada kaleciyle baş başa kalan Berat Jonathan yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

90\'ıncı dakikada şık hareketlerle ceza alanına giren Hakan\'ın güzel pasında kaleciyi geçen topu Berat Jonathan boş kaleye yuvarlayarak maçın skorunu tayin etti: 1-3.

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