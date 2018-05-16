Diyarbekirspor - Tire 1922 Spor: 4-0

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Diyarbakır Stadı

HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx), Habip Tiryaki (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (xxx), Tugay (xxx), Osman (xxxx), Emrah (xxx), Ercüment (xxx), Mehmet (xxxx) (Dk. 80 Taner), Fatih (xxx), Umut (xxx) (Dk. 88 Arda), Aykut (xxxx) (Dk. 89 Yakup), Gökhan (xxx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (x), Erdinç (xx), Nihat (xx), Sefa (x), Durmuş (x), Gökhan (x), Sergen (x) (Dk. 58 Enes), Furkan (x) (Dk. 68 Bertuğ), Hasan (x), Kemal (xx), Mümin (x), Güner (x)

GOLLER: Dk. 10 Emrah, Dk. 45 ve Dk. 63 Mehmet, Dk. 54 Aykut (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Emrah (Diyarbekirspor) - Kemal, Güner (Tire 1922 Spor)

TFFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Diyarbekirspor, play-off ilk maçında 1-0 yenildiği Tire 1922 Spor\'u Diyarbakır Stadyumu\'nda 33 bin kişinin izlediği maçta 4-0 yenerek finale çıktı.

10\'uncu dakikada ev sahibi Diyarbekirspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta kazanılan serbest vuruşu Tugay kullandı. Tugay\'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Emrah\'ın şık kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

30\'uncu dakikada gelişen konuk ekip atağında sağ kanatta topla buluşan Güner\'in çaprazdan sert şutu uzak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Diyarbekirspor defansı taca gönderdi.

33\'üncü dakikada Tire\'nin orta alandan geliştirdiği başka bir atakta arkadaşının ara pasıyla topla buluşan Sefa\'nın vuruşunda kaleci Gökhan topu çeldi.

39\'uncu dakikada Diyarbekirspor\'un geliştirdiği atakta orta alanda topla buluşan Tugay, topu Aykut\'un koşu yoluna bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Aykut\'un plase vuruşunda top kaleci Fatih\'te kaldı.

45\'inci dakikada ev sahibi ekibin bu kez sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Mehmet, şık çalımlarla geldiği ceza sahası yayı üzerinden topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

54\'üncü dakika sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortayı iyi takip eden Aykut\'un kafa şutunda top kaleci Fatih\'in solundan ağlara gitti: 3-0.

63\'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Aykut, ceza sahasına giren Mehmet\'in önüne yuvarladı. Mehmet\'in sol ayak içiyle yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Diyarbekirspor, Tire 1922 Spor\'u 4-0 yenerek finale çıktı.

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