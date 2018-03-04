Diyarbekirspor - Kayseri Erciyesspor: 10-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mehmet Terece (xxx), Selman Timur (xxx), İsmail Emre (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan, (xxx), Emre (xxx), Mustafa (xxxx), Ercüment (xxx), Mehmet (xxx)(Dk.68. Umut xx), Abdullah (xxx), Taner (xx)(Dk.46 Muhammed xx), Gökhan (xxx), Emrah (xxx)(Dk.46 Arda xx), Vedat (xxx), Yakup (xxxx)

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x), Furkan (x), Osman (x), İzet (x), Emre Tunahan (x), Göktuğ Berethan (x)(Dk.76 Kürşat ?), Yusuf (x), Selim (x), Seyfettin (x)(Dk.65 Burak ?), Emre (x)(Dk.58 Batuhan x), Muaz (x)

GOLLER: Dk. 7, 11, 17 ve 86 Yakup, Dk. 22 Gökhan, Dk. 32 ve 56 Mehmet, Dk. 61 Mustafa, Dk. 71 Umut, Dk. 85 Muhammed (Diyarbekirspor), Dk. 24 Selim (Kayseri Ersiyesspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, evinde ligin son sırasında bulunan Kayseri Erciyesspor\'u 10-1 gibi farklı bir skor ile yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7\'nci dakikada, Vedat\'ın savunma arkasına gönderdiği top ile buluşan Yakup, yerden plase bir vuruş ile topu filelere gönderdi. 1-0

11\'inci dakikada, Mehmet\'in ara pasında sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Yakup, yerden düzgün bir vuruş ile topu filelere gönderdi. 2-0

17\'inci dakikada Diyarbekirspor\'lu Mustafa topu sağdan ceza alanına kesti. Yusuf\'un ıskaladığı topu önünde bulan Yakup, topu ağlara göndermekte zorlanmadı. 3-0

22\'inci dakikada Abdullah\'ın düşürülmesi ile ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Gökhan, güzel bir vuruş ile topu ağlara gönderdi. 4-0

24\'üncü dakikada Kayseri Erciyesspor atağında Gökhan\'ın şık ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Selim, yerden bir vuruş ile topu ağlara gönderdi . 4-1

32\'inci dakikada Abdullah\'ın sağ kanattan ortasına Mehmet, yerden bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 5-1

56\'ncı dakikada Yakup\'un şık ara pasında topla buluşan Mehmet, plase bir vuruş ile topu filelere gönderdi. 6-1

61\'inci dakikada Mustafa, Abdullah\'tan aldığı pas ile ilerledikten sonra topu kalecinin solundan ağlara bıraktı. 7-1

71\'inci dakikada sol kanattan Yakup ile atak geliştiren ev sahibi takım, Umut ile bir kez daha topu ağlara göndermeyi başardı. 8-1

85\'inci dakikada Umut\'un sert şutu kaleciden dönünce Muhammed kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 9-1

86\'ncı dakikada sağ kanattan gelişen atakta Abdullah topu penaltı noktasında Yakup ile buluşturdu. Yakup\'un vuruşu ile top ağlarla buluştu. 10-1

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