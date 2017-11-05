Diyarbekirspor - Gölcükspor: 3 - 2

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

STAD: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Eren Özyenişcioğlu (xx), Arda Darcan (xx), Harun Öztekin (xx),

DİYARBEKİRSPOR: İhsan Turgut (xx), Mustafa (xx)(Dk. 85 Abdullah x), Ercüment (xxx), Yusuf (xxx), Mehmet (x)(Dk. 79 İbrahim x), Gökhan (xx), Emrah (xxx), Aykut (xxx)(Dk. 82 Umut x), Vedat (xxx), Osman (xx), Tugay (x),

GÖLCÜKSPOR: İlyas (x), Furkan (x), Erdem Korkmaz (x)(Dk. 46 Ahmet xx), Yunus (x)(Dk. 75 Cihan x), Ömer (xx), Bahattin (xx), Berke (xx), Cenk (x)(Dk. 60 Emre x),Selim (xx), Onur (xx), Devrim (xx),

GOLLER: Dk. 40 ve 81 Mustafa, Dk. 44 Aykut (Diyarbekirspor) Dk. 78 ve 84 (P) Berke (Gölcükspor)

SARI KART: Vedat (Diyarbekirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

40.Dakikada, Mustafa sağ kanattan atak yaptı. Şık hareketlerle 2 futbolcuyu geçtikten sonra çaprazdan kaleciyi karşısına alan Mustafa yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1- 0

44. Dakikada, sol kanattan atak yapan Diyarbekirspor kaptanı Yusuf, çizgiye kadar sürdüğü topu geriye doğru ortaladı. Aykut ceza yayı üstünde topun gelişine enfes vurdu top ağlarla buluştu: 2-0

57. Dakikada, Diyarbekirspor Aykut ile yine sağdan geldi. Kaleciyi de çalışmayan Aykut\'un açısı daralınca topu geriden gelen Mustafa\'nın önüne yuvarladı. Mustafa\'nın penaltı noktasında boş kaleye vurduğu top üst direkten döndü.

78. Dakikada, sol ataraftan ani bir atak geliştiren Gölcüksporlu Berke yaklaşık 20 metre top sürdükten sonra yerden plase bir vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi: 2- 1

81. Dakikada, Emrah\'ın çık ara yasında sağ çaprazdan hareketlenen Mustafa topu kaleci İlyas\'ın üstünden aşırarak ağlara gönderdi: 3- 1

84. Dakikada, Gölcüksporlu Ahmet ceza alanında Vedat tarafından düşürülünce hakem Eren Özyemişoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Berke, topu ağlara gönderdi: 3-2

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