Diyarbekirspor - Gölcükspor: 2-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Hakan Akkaynak (xx), Yasin Kılıç (xx)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (xx), Saffet (xxx), Emre Tosun (xxx), Özgür (xxx),(Dk. 85 İbrahim x), Mustafa (xxx), (Dk. 74 Tolga xx), Sedat (xxx), Emre Pehlivan (xxx), (Dk. 65 Gökhan xx), Tugay (xxx), Fikret (xxx), Aykut (xxx), Osman (xxx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx), Kadir (xx), Ali Mert (xx), Erdem Korkmaz (xx), Barış (xx), (Dk. Oğuzhan xx), Furkan (xx), İbrahim (xx), Ali (xx), (Dk. 76 İsmail xx), Sercan (xx), Ömer Faruk (xx), Yusuf (xx), (Dk. 46 Batuhan xx)

GOLLER: Dk. 18 - Dk. 28 Aykut (Diyarbekirspor) - Dk. 80 Oğuzhan (Gölcükspor)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Sercan (Gölcükspor)

SARI KARTLAR: Saffet, Sedat, Osman (Diyarbekirspor) - Kadir, Erdem Korkmaz, Ömer Faruk, İsmail (Gölcükspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup mücadelesinde ilk hafta mücadelesinde Diyarbekirspor sahasında Gölcükspor\'u 2-1 yendi.

1\'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Mustafa ceza alanına doğru yerden kesti, ceza alanı içinde topla buluşan Emre Pehlivan gelişine yerden vurdu. Meşin yuvarlak kale direğine çarparak yeniden oyun alanına döndü. Gölcük savunması topu uzaklaştırdı.

18\'inci dakikada Diyarbekirspor yine sağdan Mustafa ile geldi. Mustafa yerden ceza alanına doğru yerden ortaladı. Ön direkte topla buluşan Aykut, yerden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

28\'inci dakikada ev sahibi takım Mustafa ile bir kez daha sağdan atak geliştirdi. Mustafa topu yanındaki Fikret\'e gönderdi. Fikret\'in ceza alanına havalandırdığı topa yükselen Aykut şık bir kafa vuruşuyla topu Gölcük ağlarına yolladı: 2-0.

Maçın ilk devresi bu skorla tamamlandı.

80\'inci dakikada Gölcüksporlu Furkan, yaklaşık 35 metreden kaleyi yokladı. Kalecinin müdahalesine rağmen üst direkten dönen topu, Oğuzhan yaptığı kafa vuruşu ile filelere gönderdi: 2-1.

83\'üncü dakikada Gölcüksporlu Sercan, ikili mücadelede rakibine sert müdahalede bulununca kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ilerleyen dakikalarında tarafların geliştirdiği ataklar sonuç vermedi ve karşılaşma 2-1 Diyarbekirspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

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