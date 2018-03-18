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Diyarbekirspor - Erokspor: 1- 0

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Mehmet Alpat (xx), Necmi Demir (xx), Baki Mutlu (xx), DİYARBEKİRSPOR:  Gökhan Yenigün (xxx), Emre Tosun (xxx), Mustafa Aydoğdu (xx), (Dk

18 Mart 2018 21:01

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Mehmet Alpat (xx), Necmi Demir (xx), Baki Mutlu (xx),
DİYARBEKİRSPOR:  Gökhan Yenigün (xxx), Emre Tosun (xxx), Mustafa Aydoğdu (xx), (Dk. 90+4 Fatih ), Ercüment (xxx), Umut (xx), (Dk. 68 Aykut x), Muhammed Akarslan (xx), Mehmet Özdiraz (xx), Taner (xx), (Dk. 63 Arda x x), Gökhan Köseoğlu (xx), Osman (xx), Tugay (xx),
EROKSPOR: Murat (xx), Alişan (x), Adem (x), Mert (xx), (Dk. 62 Sefa x), Abdulkadir (xx), (dk. 61 Uğur x), Alper (x), Şeyhmus (x), Aykut Emre (x), Tolga (x), Rızvan (x), Günay (x), (Dk. 79 Cihan x),
GOL: Dk. 77 Emre Tosun (Diyarbekirspor),
SARI KARTLAR: Umut, Mehmet, Osman, (Diyarbekirspor), Murat, Alişan, Şeyhmus, (Erokspor),

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta oynanan maçta Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Erokspor\'u  1- 0 yendi. Ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golü 77\'nci dakikada Emre Tosun kaydetti.
ÖNEMLİ DAKİKALAR:
Maça atakla başlayan Diyarbekirsor rakip kaleyi yoklamakta gecikmedi.
14\'üncü dakikada Mehmet Özdiraz orta alanda kaptığı topu bekletmeden Ercüment\'in önüne yuvarladı. Ercüment Önce düzeltti, sonra vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
34\'üncü dakikada ani gelişen bir Erokspor atağında Şeyhmus topu sol kanattan bindirme yapan Alper\'in önüne yuvarladı. Alper topla buluşur buluşmaz sert bir vuruşla kaleyi yokladı. Ancak top kaleci Gökhan\'da kaldı.
75\'inci dakikada Diyarbekirsporlu Gökhan yaklaşık 25 metre mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Murat son bir hamleyle topu tokatlayarak kornere gönderdi. 
77\'inci dakikada  kazanılan köşe atışı kullanan Mehmet Özdiraz, topu arka direğe doğru havalandırdı. Kalabalık Erokspor savunması arasında topa yükselen Emre Tosun şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
83\'üncü dakikada Eroksporlu Cihan\'ın uzaktan sert şutu da kaleci Gökhan\'da kaldı.
Maçın ilerleye dakikalarında tarafların geliştirdikleri ataklar sonuç vermeyince maç 1- 0 Diyarbekirspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

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