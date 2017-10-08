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Spor

Diyarbekirspor - Ankara Demirspor: 2-3

DİYARBAKIR, (DHA) STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Serhat Ürkmez (xx), Murta Güçlü (xx), Selim Konukçu (xx) DİYARBEKİRSPOR: İhsan (x)- Emre (x), Ercüment (x), Umut (x)(Dk

08 Ekim 2017 21:24

DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Serhat Ürkmez (xx), Murta Güçlü (xx), Selim Konukçu (xx)
DİYARBEKİRSPOR: İhsan (x)- Emre (x), Ercüment (x), Umut (x)(Dk. 45 Yusuf xx), Arda (xx), Mehmet Özdiraz (xx), Abdullah (xx), Gökhan (xx), Emrah (x)(Dk. 56 Vedat xx), Aykut x)(Dk. 45 Yakup x), Mustafa (x)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır (x)(Dk. 85 Burak ?), Barış (x)(Dk. 45 Hüseyin xx), Burak (xx), Celal (xx), Hasan  (xx), Ahmet (xx)  Çınar (x) Sebahattın (x) Güney (x), Kerem (xx)(Dk. 60 Umut xx), Adem (x), 
GOLLER: Dk. 1 ve Dk. 87 (P) Güney, Dk. 65 Sebahattin, (Ankara Demirspor) - Dk. 85 ve 90+4 (P) Aykut (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: Ercüment (Diyarbekirspor) - Güney, Murat Sürmeli, Bahadır (Ankara Demirspor)
KIRMIZI KARTLAR: Umut Dilek (Diyarbekirspor) - Celal Çırpanlı (Ankara Demirspor)

1\'inci dakikada, Umut Aslan\'ın ortasında Güney arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.
24\'üncü dakikada, Ankara Demirspor ikinci gole yaklaştı.Hüseyin\'in soldan yaptığı ortada Hasan kafayla dokundu.Top direği sıyırarak az farkla dışarı çıktı.
60\'ncı dakikada, Ankara Demirspor farkı 2\'ye çıkardı.Ani gelişen gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Sebahattin topu ağlara yolladı: 0-2.
77\'nci dakikada, Diyarbekirspor\'u umutlandıran gol geldi.Umut\'un aşırttığı topu Aykut kafayla ağlara yolladı: 1-2.
87\'nci dakikada, Ankara Demirspor penaltı kazandı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan kaleci Turgut tarafindan düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
Güney,penaltıyı gole çevirdi: 1-3.
90+2 Dakikada, Arda, ceza alnına kendi aldığı top ile girerken Güney tarafında düşürüldü hakem teredütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına Aykut gecerek skor 3-2 getiren golü attı.

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