Diyarbekirspor - Ankara Adliyespor: 1-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)-

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Serdar Ürkmez, Mücahid Adem Çelebi , Uğur Aydoğdu

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xx), Saffet Gurur (xx), Emre Tosun(xx), Özgür (xx), Mustafa(x) (Dk. 65 Tolga xx), Gökhan Ünver (x) (Dk. 53 Emre Pehlivan xx), Sedat (xx), Umut (xxx), Gökhan Köseoğlu (xx), Fikret (xx), Aykut (xx)

ANKARA ADLİYESPOR: Sercan (xx), Deniz (xx), Cevher (xx), Göktuğ (xx), Mustafa Serkan (xx), Ali (x) (Dk. 81 Osman), Fatih (xx), Aykut (xx), Gökhan Berkay(xx) (Dk. 46 Serkan ) (Dk. 88 Mert ), Veli (xx), Erol Can (xx)

GOLLER: Dk. 5 Umut (Diyarbekirspor)Dk. 60 Serkan (Ankara Adliyespor)

SARI KARTLAR: Saffet Gurur, Umut, Emre Tosun, Özgür (Diyarbekirspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup 13\'üncü hafta maçında Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Ankara Adliyespor ile 1- 1 berabere kaldı.

5\'inci dakikada Diyarbekirspor atağında Ankara Adliyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı içinde buluşan Umut, 3 savunma oyuncusu arasında sol ayağının dışıyla sert vuruşunda top, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

32\'inci dakikada ani gelişen bir Ankara Adliyespor atağında Alinin şık pasında bir anda Diyarbekirspor savunması arasından fırlayan Mustafa Serkan kaleciyle baş başa kaldı, vuruşunda kaleci Gökhan uzanarak topa sahip oldu.

43\'üncü dakikada Diyarbekirspor takım kaptanı Mustafa, sağdan geliştirdiği atakta topu ceza alanına doğru havalandırdı. Ceza sahası içerisindeki Aykut göğsüyle önüne aldığı topu, plase bir vuruşla kaleye gönderdi. Ancak, kaleci Sercan son anda uzanarak topu tokatlayarak kornere gönderdi ve maçın ilk devresi 1-0 Diyarbekirspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

50\'nci dakikada Diyarbekirspor stoperlerinin bir anlık anlaşmazlığından yararlanarak araya gireren Serkan, kontrol ettiği topu, yerden plase bir vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

66\'ncı dakikada Diyarbekirsporlu Gökhan Köseoğlu sol taraftan uzun bir taç atışı kullandı. Ceza alanında kafalardan seken topa en son Tolga kafa vurdu, ancak top kalecide kaldı.

85\'inci dakikada Ankara Adliyespor kale önünde oluşan karambolde topa en son Aykut vurdu. Top direkten döndü ve maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

(FOTOĞRAFLI)