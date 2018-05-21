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"Diyarbekir'de Kudüs Mitingi yapacaklarını iddia edip, hükümet reklamı yapmak ayıp değil mi?"

Diyarbakır'da düzenlenen 'Zulme Hayır, Kudüs'e Destek' mitingine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı

21 Mayıs 2018 00:04

Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu Sıdkı Zilan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin İsrail askeri tarafından katledilmesinin ardından Filistinlilerle dayanışmak için bugün Diyarbakır'da düzenlenen 'Zulme Hayır, Kudüs'e Destek' mitinginde "hükümet reklamı" yapıldığını söyledi. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı miting ile ilgili Zilan, kişisel Twitter hesabından, Yıldırım'ın "45 KM'lik bölünmüş yolu, 410 KM'ye çıkardık" sözlerinin bulunduğu bir fotoğrafla "Diyarbekir’de Kudüs Mitingi yapacaklarını iddia edip, yollu hükümet reklamı yapmak ayıp değil mi?" diye sordu.

 

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