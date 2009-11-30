Diyarbakırsporlu futbolcular idmana çıkmadı

Diyarbakırsporlu futbolcuların bugün idmana çıkmadıkları bildirildi.

Diyarbakırspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yapılan idmana futbolcuların çıkmadıklarını, bunun üzerine kulüp binasında futbolcularla toplantı yaptıklarını söyledi.

Futbolculara kulübün durumunu ayrıntılı bir biçimde anlattıklarını ifade eden Önen, şöyle konuştu:

''Neden bayramda böyle bir eylem yapma gereği duyduklarını sorduk. Futbolcular da alacaklarını tahsil edemedikleri ve kamuoyu yaratmak için böyle davrandıklarını belirttiler. Futbolcular, yönetimin yalnız kaldığını ve kulübe sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla idmana çıkmadıklarını anlattılar. Karşılıklı konuştuk. Futbolcuları ikna ettik, yarın çalışmalara katılacaklar. Yarından itibaren idmanlara devam edecekler.''