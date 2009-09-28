Diyarbakırspor'dan geri adım

Olaylı Bursaspor-Diyarbakırspor maçının yankıları sürüyor. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret eden Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer, Bursaspor'a ceza verilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarından geri adım attı, ancak bu tip olayların devam etmesi halinde ligden çekilmeyi düşünebileceklerini söyledi.

Bursaspor-Diyarbakırspor maçında rakip taraftarların attığı siyasi sloganlardan büyük rahatsızlık duyduklarını belirten ve Bursaspor'un ceza almamasıdurumunda ligden çekileceklerini açıklayan Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer, TFF Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya geldi.

İstanbul Levent'teki Futbol Federasyonu binasında gerçekleşen görüşmenin ardından NTV Spor'a konuşan Sümer, Bursaspor'un ceza alması konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını ve yeşil-beyazlı kulübe ceza verilmesi yönünde bir talepleri olmadığını söyledi.

Yaşanan olaylar sırasında Bursaspor Yönetimi'nin pasif bir tutum sergilemesinin yanlış olduğunu belirten Diyarbakırspor Başkanı, ''Siyasi ve ırkçı içerik dolu sloganlar küçük bir grup tarafından ve kısa süreli yapılmış olsaydı bunu anlardık. Ancak maçtan önce başlayan ve aralıksız devam eden sloganlar maç sonuna kadar devam etti. Buna hakemin ve Bursaspor yöneticilerinin müdahalede bulunmayışı bizi derinden üzdü. Ben bu saldırıların ardından maç sırasında şeref tribününü terk ederek, taraftarlarımızın yanına gittim. Bursasporlu yöneticiler müdahalede dahi bulunmadı. Hakeme maç içinde sloganlar için uyarı anonsu yaptırması için yöneticilerimizle haber ulaştırdık. Ancak anons bile yapmadılar. Artık maçlarımızda bu tür sloganları duymaktan bıktık. Gerekli önlemin alınması lazım'' diye konuştu.

Sümer, Diyarbakırsporlu bir yöneticinin maçtan sonra "Bursaspor'u Diyarbakır Havaalanı'na sokmayız" açıklamalarını ise talihsiz bulduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak TFF'nin yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.