-Diyarbakırspor'dan deplasman maçlarında önlem talebi DİYARBAKIR (A.A) - 10.09.2011 - Diyarbakırspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına gönderdiği yazıda, deplasman maçlarında ırkçı söylemler ile fiziki saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbakırspor'da, kulüp başkanı Nurullah Edemen ve yönetim kurulu üyeleri, TFF Başkanlığı'na gönderdikleri yazıyla ilgili kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Edemen, yaptığı açıklamada, bir süre önce Elazığspor ile yaptıkları hazırlık maçında güzel olmayan olayların yaşandığını belirterek, ''Bugün deplasmanda Bozüyükspor ile yapmamamız gereken maç, güvenlik gerekçesiyle pazartesi gününe ertelendi. Takım ve taraftarlarımız deplasman maçlarında sıkıntı yaşamakta. Konuyla ilgili tedbirlerin alınmasını istiyoruz'' dedi. Diyarbakırspor'un da Türkiye'de spor yapan bir kulüp olduğuna dikkati çeken Edemen, ''Yarın olabilecek herhangi bir sıkıntıda, Diyarbakırspor'un sorumlu tutulmaması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar maruz kaldığımız yanlış söylem ve etiketler ile spor ahlakıyla örtüşmeyen uygulamaların bundan sonraki süreçte kesinlikle yaşanmaması istiyoruz. Diyarbakırspor olarak bundan sonra olabilecek farklı bir uygulamada biz cesaretli davranıp, ne gerekiyorsa yapmayı hedef edindik'' diye konuştu. Edemen, karşılaştıkları sıkıntıları TFF Başkanlığı'na ilettiklerini kaydetti. Diyarbakırspor Hukuk Danışmanı Avukat Vedat Erten de TFF Başkanlığı'na gönderilen yazılı metni okudu. Diyarbakırspor ve taraftarlarının son 10 yıldır gittiği her deplasman müsabakasında ağır, ırkçı söylemler ve fiziki saldırılara maruz kaldığını kaydeden Erten, ''Ne yazık ki, bu eylemler bir yaptırımla karşılaşmamaktadır'' dedi. Liglerin başladığını, Diyarbakırspor'un da taraftar veya taraftarsız deplasman maçlarına gideceğini ifade eden Erten, şunları söyledi: ''Diyarbakırspor aleyhine bu türden sloganlar atılırsa ne olacak, sorununun üzerinde dikkatle ve hassasiyetle durmak gerekir. TFF ve ilgili kurulları bu konuda cesur, ezber bozan ve kararlılıkla yaptırımları uygulama yoluna gitmelidir. Gerek futbol ailesi içerisinde ve gerekse tüm toplumla birlikte bu nefret söylemine karşı mücadele edeceğini deklare etmeli, bunu yaptırımlarla desteklemelidir. Diyarbakırspor, önümüzdeki sezonda oynayacağı deplasman müsabakalarının çoğunu ulusalcı, milliyetçi, muhafazakar nüfusun yoğun olduğu yerlerde yapacaktır. Bu konuda öncelikle kamuoyu hassasiyetinin oluşması gerekmektedir. Bu da öncelikle TFF'nin işidir. Diyarbakırspor'un bu tür saldırılara maruz kalması halinde, bu saldırılara karşı koymak için ulusal ve uluslararası alanda hukuki kapsamda kendisini savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğinin bilinmesini istiyoruz. Böylesi ırkçı, ayrımcı saldırıya maruz kalan takımımız ileride futbol oynayamayacak, sahaya çıkamayacak, lige katılamayacak hale gelebilir. Hatta UEFA ve FIFA bu soruna müdahil olabilir. Bu da arzu edilecek bir durum olmasa gerek'' diye konuştu.