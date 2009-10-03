Diyarbakırspor'dan ceza tepkisi

Diyarbakırspor İkinci Başkanı Salim Ensaroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Bursaspor-Diyarbakırspor maçındaki olaylar nedeniyle verdiği cezalara itiraz edeceklerini belirterek, ''Bunun peşini bırakmayacağız. Gerekirse FIFA'ya kadar gideceğiz, hakkımızı arayacağız'' dedi.

Yarın Adana 5 Ocak Stadyumunda gerçekleştirilecek Diyarbakırspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı nedeniyle Adana'da bulunan Esnaroğlu, Adana Valiliği tarafından iki takımın yöneticilerine verilen akşam yemeğine katıldı.

Ensaroğlu, burada yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında haksızlığa uğrayanın da ceza alanın da kendilerin olduğunu, herkesin bunun nedenini bildiğini ve yorumu kamuoyuna bıraktıklarını kaydetti.

Maç için Adana'ya gelmelerinin ikinci bir ceza olduğunu belirten Ensaroğlu, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor uçakla 1 saatte geliyor, biz 7-8 saatte kara yoluyla buraya geldik. Elazığ ya da Malatya dururken bize Adana'yı verdiler. TFF'nin takdiridir, ama bir haksızlığa uğruyoruz'' dedi.

TFF'nin kendilerine verdiği cezalara itiraz edeceklerini belirten Ensaroğlu, ''Bunun peşini bırakmayacağız. Gerekirse FIFA'ya kadar gideceğiz, hakkımızı arayacağız. Başkanımız ve basından sorumlu asbaşkanımızın söylediği gibi, sonuna kadar hakkımızı arayacağız'' diye konuştu.

Ensaroğlu, Bursaspor maçında yapılan tezahüratların morallerini bozup bozmadığının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

''Bursa'daki tezahüratlara biz alışığız, 15 yıldır sürüyor bunlar. Ama bizim zorumuza giden, ben Bursaspor yöneticilerine 'şu taraftarları susturalım, gelin inelim aşağıya' dediğimde, bana gülerek baktılar. Maç bitti, 20-25 yaralı var. Başkanımız dahi olayları sakinleştirmek için taraftarların içine geldi. Zaten ben oradan ayrılmadım, maçı dahi izlemedim. Hakem ve gözlemci art niyetliydi. Ziya Doğan hoca, ağzından hiç küfür çıkmadığı konusunda namusu üzerine yemin etti. Ancak, hakeme küfür etti diye 3 maç ceza geldi.

Maç bittikten, aracımıza bindikten sonra, Bursaspor başkanı ve yöneticileri bizi uğurlamaya geldi. 100 dakikadır neredeydiler? Yapacaklarını yaptılar, olayları karıştırdılar. Akılları olaylar bitince başlarına geldi.''

-''DİYARBAKIRSPOR TARAFTARI SAĞDUYULU OLMALI''-

Ensaroğlu, Bursapor maçındaki tezahüratların Adana'da da olup olmayacağı şeklindeki soruya da, ''Hayır kesinlikle olmayacak. Biz taraftarlarımızdan sağduyulu olmalarını, centilmence takımı desteklemelerini istiyoruz. Aynı durumu yaşarsak, Bursaspor taraftarlarından ne farkımız olur? Bizim efendiliğimizle, duruşumuzla onlara bir cevap vermemiz gerekiyor. Adana Valisi İlhan Atış'a da nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Keşke Bursa Valisi de bizi bu şekilde karşılasaydı'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ da Atış'a teşekkür ederek, ''Her iki takımın da kendilerine yakışacak şekilde, fair play kurallarına uygun şekilde oynayacağını düşünüyorum. Diyarbakırspor lige başladığından beri iyi giden bir takım. Bizim için zor bir deplasman. Puan almak istiyoruz, alabilirsek onun mutluluğunu yaşayacağız'' şeklinde konuştu.

Adana Valisi Atış ise ev sahibi kent olarak iki kentin takımlarını en iyi şekilde ağırlamaya gayret ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

''Emniyet Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri aldı. Bu tedbirler misafirlerimizin rahat etmesi için gerekli tedbirler. Maçın çok güzel ve gerçek bir spor karşılaşması gibi geçeceğini düşünüyorum. Ben de gidip izleyeceğim. Bursa ve Diyarbakır'daki olayları hiçbirimizin savunacak hali yok ve tasvip etmiyoruz. Sporun, spor gibi olması gerek. Adana'da da öyle olacağına eminiz.''