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Spor

Diyarbakırspor'a haciz şoku DİYARBAKIR (A.A)

16 Kasım 2011 22:08

-Diyarbakırspor'a haciz şoku DİYARBAKIR (A.A) - 16.11.2011 - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Diyarbakırspor'da haciz şoku yaşanıyor. Mevcut borç nedeniyle kulübe ait eşyalara el konuldu. Yenişehir semtindeki kulüp tesislerine gelen haciz memurları, kulübün, Spor Genel Müdürlüğü'ne olan 650 bin liralık borcu nedeniyle tesisteki bazı eşyalara haciz işlemi yaptı. İşlemlerin ardından götürülmeyen eşyalar, kulüpte görevli bir kişiye yediemin olarak teslim edildi. Haciz işlemi sırasında tesiste bulunan kulüp basın sözcüsü Kenan Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadan haciz işleminin gerçekleştirildiğini öne sürerek, ''Haciz işlemine alacaklının avukatlarının da iştirak etmesi gerekiyor, ancak avukat ortada yok. Bize bugüne kadar hiçbir tebligat yapılmadı'' dedi.

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