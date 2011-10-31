Diyarbakırspor’a bir transfer yasağı da FİFA’dan

T24 - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun trasfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren Diyarbakırspor’a FİFA da (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) 2 dönem transfer yasağı cezası verdi.



Kulüp başkanı Nurullah Edemen AA muhabirine, kulübün Süper Lig’den Bank Asya 1. Lig’e düştüğü sezonda transfer edilen yabancı oyuncularla yapılan sözleşmeler nedeniyle sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. FİFA’nın 2009-2010 sezonunda Diyarbakırspor formasını giyen ve hukuki pürüz ortadan kaldırılmadan yollarını ayırdığı Mısırlı futbolcu Amir Azmy’in açtığı davayı kazanması üzerine yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Diyarbakırspor’a 2 transfer ve tescil dönemi süresince tescil işlemi yapma yasağı getirdiğini kaydeden Edemen, şöyle dedi: "Buna göre bu futbolcunun parası ödense bile Ocak 2012 ve Ağustos 2012 transfer dönemlerinde futbolcu transfer edemeyeceğiz. Bu oyuncunun parası 30 gün içinde ödenmemesi halinde sırasıyla puan silinme ve küme düşme cezaları da uygulanacak. Bu konuyla ilgili resmi yazışmalara kulübümüzün cevap vermediği ve yazışmaların görevli avukatımız tarafından da takip edilmediğini öğrendik. Eski yönetimlerin yaptığı yanlışların Diyarbakırsporumuza faturası çok ağır olmuş ve içinden çıkılamaz bir hal almıştır. 90 bin Avro alacağı olan bir oyuncu hem FİFA hem UÇK (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) tarafından haklı bulundu. Bunda o dönem görev yapan yönetimin büyük hatası vardır. Asıl skandal Amr Azmi ile ilgili TFF’nin 3 kez Diyarbakırspor kulübüne 30’ar gün itiraz için süre vermesine rağmen hiç bir şekilde itirazda bulunulmamış. Bunu anlamak mümkün değil. Bunun yanı sıra FİFA yine eski oyunculardan Goran Stankovski’ye de 73 bin Avro ödenmesini kararlaştırdı. Zaten ekonomik sıkıntıda olan kulübümüz geçmiş yönetimlerin hatalarının bedelini ödemeye devam ediyor."





