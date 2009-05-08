Diyarbakırspor Süper Lig'e yükselişini kutlayacak

Bank Asya 1. Lig'in tamamlanmasına bir hafta kala Turkcell Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Diyarbakırspor, 12 Mayıs Pazartesi günü oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının ardından kutlama yapmaya hazırlanıyor.



Kulüp başkanı Abdurrahman Yakut, sezon içerisinde başta yaşadıkları ekonomik sıkıntılara rağmen takımının büyük başarı göstererek, Süper Lig'e yükseldiğini hatırlattı. Bu başarıda teknik heyet, futbolcu ve yöneticilerin yanı sıra taraftarın da büyük katkısı olduğunu kaydeden Yakut, şöyle dedi:



"Ortak mücadeleyle kazanılan bu büyük başarıyı hep birlikte kutlamak için çalışma başlattık. Son maçımız olan Gazinatep Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi ve sonrasında kutlama yapacağız. Aralarında İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı konser verecek ve çeşitli gösteriler yapılacak. Kutlamaya Tarım ve Köyişleri Bakanımız Mehdi Eker, hemşerimiz sayın Abdulkadir Aksu ile çok sayıda siyasetçi de katılacak. O gün Diyarbakır'da adeta karnaval havası olacak. Tüm taraftarımızı bu mutluluğu paylaşmaya davet ediyoruz. Tüm Diyarbakır halkı bunu hak etti. Son maçımızı da kazanarak ligde en çok galibiyet alan takım unvanımızı devam ettirmek istiyoruz."



Öte yandan Yakut, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maç biletlerinin kale arkası 12, maraton 22, kapalı 45 ve VIP 100 TL'den satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

