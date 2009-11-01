Diyarbakırspor ligden çekiliyor mu?

Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Gaziantepspor Diyarbakırspor maçı sonrası, maçın hakemine tepki gösteren Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer, haftaya oynayacakları Galatasaray maçına çıkmayacaklarını söyledi.

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer, maçın ardından yaptığı açıklamada hakeme isyan etti. Sümer, "Söylenecek hiç bir şey yok. Galatasaray maçında sahaya çıkartılacak takım yok. Bizler bu takımı sıfırdan oluşturduk. Buradan deklare ediyorum. Diyarbakırspor kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray maçına çıkmayacak. 3-0 hükmen mağlup olacaktır. Bu hatalar düzelmediği sürece benim burada taraftarıma bir zarar geldiyse bu sorumluğu kulüp başkanı olarak ben ve arkadaşlarım çeker. Galatasaray maçına kesinlikle ve kesinlikle hiç bir futbolcumuzu çıkarmayacağız. Yedi tane sarı kartla bu takımı katlettiler. Yazık bu takıma. Yani hakemlerin kendilerine saygıları yoksa bu takımın taraftarlarına ve bu takımın yöneticilerine saygıları olsun. Biz bunları haketmiyoruz. İlk günler birlik ve beraberlik mesajları içerisinde Türkiye'nin bir mozaiği olduğumuzu sürekli söyledik. Ama ne yazık ki görünen o ki değerli federasyon temsilcileri, gözlemcileri ve hakemleri bize haksızlık ediyorlar, yapılanlar orta üzgünüz"

dedi.

Daha önce Bursaspor maçına çıkmayacaklarını söylediğini hatırlatan Sümer "Herkes blöf yaptığımı zannetti. Bütün Türkiye kamuoyunun önünde söylüyorum Diyarbakırspor takımı, önümüzdeki hafta kendi evimizde oynayacağımız Galatasaray maçına hiçbir şekilde çıkmayacaktır. Ya bunlar kendilerini düzeltecek ya da bu takımı ligden çekeceğiz, bu kadar net söylüyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakırspor Basın Sözcüsü Suat Önen ise, "Bugün Diyarbakırspor üzerine, Fenerbahçe maçıyla başlayan, Bursaspor maçıyla devam eden bir şekilde bir takım oyunlar var. Maçlarımızdaki pozisyonları tek tek konuşabiliriz. Bugün de hakem Süleyman Abay diye bir tetikçi sahaya çıkmış. Elinde mutlaka bir liste var. Kimler sarı kartlıdır. Kimler 3 sarı kartlıdır. Hangileri sınırda. Haftaya tabi Galatasaray maçı var. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Biz sahaya çıkıp maç oynamaya çalışan insanlarız. Bu insanlar yaptıklarıyla uyguladıkları ile Türkiye'de futbolu katlediyorlar. Akılları ile suni bir rekabet oluşturup, ligin altında üstünde uyguluyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Bunları defalarca söyledik. Bunlar kafatasçı insanlar, gene söylüyorum, bu kadar yanlı organize birşey yapılamaz. Diyarbakırspor'u zayıf halka gördüler. Onun üzerine gidiyorlar. Dört beş tane takımı alta çekmeleri lazım. Dört beş tane takımı rekabet içinde göstermeleri lazım yıllardır bu uygulanıyor bu oyunlar oynanıyor" diye konuştu.