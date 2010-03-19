Diyarbakırspor küme düşmekten kurtuldu

T24 - Saha olayları yüzünden yarıda kalan İBB-Diyarbakır maçı 1-0 Belediye lehine tescil edildi. Diyarbakır bu kararla küme düşmekten kurtuldu.





Türkiye Futbol Federasyonu, tamamlanamayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Diyarbakırspor Süper Lig 25. hafta maçının sonucuna ilişkin kararını verdi.



Federasyon, Herve Tum'un Belediye'yi 1-0 öne geçirmesinden sonra çıkan olaylar nedeniyle hakem Hüseyin Göcek tarafından 87. dakikada tatil edilen Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 1-0 evsahibi lehine tescil etti.



TFF'nin bu kararıyla Diyarbakırspor küme düşmekten kurtulmuş oldu. Bursaspor maçında hükmen yenik sayılan Güneydoğu ekibi Belediye maçında da hükmen yenik sayılsaydı, talimatlar gereği otomatikman ikinci lige düşecekti.



Yeşil-kırmızılı takım, 14 Mart'taki Belediyespor maçında taraftarlarının ve çıkardığı saha olayları nedeniyle üç resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası almıştı.



Bursaspor maçındaki olaylar yüzünden de üç resmi karşılaşmayı tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası alan Diyarbakırspor, ligin bitimine dokuz hafta kala 21 puanla 16. sırada yer alıyor.