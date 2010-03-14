Diyarbakırspor küme düşebilir!

T24 - Turkcell Süper Lig 25. haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Diyarbakırspor maçının 87. dakikasında seyircilerin sahayı girmesi nedeniyle maç durdu. Maçın durmasından yaklaşık 10 dakika sonra hakem üçlüsü maçın tatil edilmesine karar verdi. Yönetmelik gereği bir takım aynı sezonda iki kez hükmen mağlubiyetle cezalandırıldığı takdirde direkt olarak bir alt lige düşürülürken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Diyarbakırspor'la ilgili vereceği karar merakla beklenmekte.



Turkcell Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelen İBB'yle Diyarbakırspor arasındaki karşılaşma, İBB'nin 87. dakikada kazandığı frikikten bulduğu golle 1-0 öne geçmesinin ardından bazı Diyarbakırspor'lu taraftarların sahaya girmesi nedeniyle tatil edildi.



Yaklaşık 10 kadar Diyarbakırspor taraftarının yenilen gol sonrası sahaya girmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Sahaya giren taraftarların sayısının artması üzerine yetersiz kalan güvenlik güçlerine takviye yapıldı.



Yöneticilerden "sağduyu" çağrısı



Bu sırada taraftarlar Diyarbakırspor'lu oyuncular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.



Takviye ekiplerin gelmesiyle taraftarlara müdahele eden polislerin müdahelesinin sert olması yaşanan tansiyonu arttırırken bazı taraftarlar yaralandı. Yaralanan taraftarlar ambulansta tedavi altına alındı.



Diyarbakırspor taraftarları, Diyarbakırspor'lu oyuncular tarafından sakinleştirildi. Bu arada bazı yöneticiler ve tribün liderleri taraftarlara "sağduyu" çağrısında bulunurken, daha öncede haksızlığa uğradıklarını ancak bu gelişmelerin karşısında durabiliecek güce sahip olduklarını söylediler. Bu yaşananların arından da orta hakem maçın tatil edildiğine açıkladı.



NTV yayınına konuk olan İBB Teknik direktörü Abdullah Avcı, çıkan olayların gol öncesi verilen lehlerine verilen frikik kararı nedeniyle çıkmış olabileceğini belirtti.



Diyarbakırspor küme düşebilir



Türkiye Futbol Federasyonu yönetmeliği gereği bir sezon içinde 2 kez hükmen mağlubiyet alan takımın küme düşürülmesi söz konusu.



Federasyonun vereciği karar doğrultusunda Diyarbakırspor'un hükmen mağlup ilan edilmesi halinde, gelecek sezon Bank Asya 1. Lig'inde mücadele etmesi söz konusu.



24. Hafta'da yaşananlar



Turkcel Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Dyarbakırspor, sahasında Bursaspor'la karşı karşıya gelmişti. Sezonunun ilk yarısında Bursa'da yaşananlar nedeniyle maç öncesi gergin anla yaşandı.



Maç, başlama düdüğü öncesi çıkan olaylar nedeniyle bir süre geç başlarken, maçın 17. dakikasında korner kullanmak için köşeye yönelen Ali Tandoğan taş yağmuruna tutuldu. Polislerin olaya müdahele etmesi ve kalkanlarıyla ya hakem ve Tandoğan'ı korumaya çalıştı. Polisler bunda başarısız olken yan hakem başına ve sırtına isabet eden taşlar nedeniyle yaralanmıştı.



Bu yaşananlar sonrası soyunma Bursaspor kafilesi ve hakem üçlüsü soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 15 dakikalık bir sürenin ardaından hakemler maçın tatil edildiğini ilan etmişti.



Federasyon hakem ve gözlemci kararları doğrultusunda maçtan yaklaşık 1 hafta sonra Diyarbakırspor'a 3 maç seyircisiz ve tarafsız sahada oynama cezası vermişti.





