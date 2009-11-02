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Spor

Diyarbakırspor Kararını 5 Kasımda Açıklayacak

02 Kasım 2009 23:33

Diyarbakırspor Kulübü Yönetimi, Turkcell Süper Lig'deki Galatasaray maçına çıkıp, çıkma konusundaki son kararını 5 Kasım Perşembe günü verecek. 
 
Diyarbakırspor Kulübü Yönetimi, Turkcell Süper Lig'deki Galatasaray maçına çıkıp, çıkma konusundaki son kararını 5 kasım perşembe günü verecek.

Deplasmanda, Gaziantepspor ile dün oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçın ardından hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçına çıkmama kararı alan kulüp yönetimi, gelen tepkiler üzerine bu akşam toplanarak, konuyu yeniden ele aldı.

Başta vali, belediye başkanı ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile yarın ve çarşamba günü konuyu değerlendirecek olan yönetim kurulu, perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla kesin kararını açıklayacak.

Öte yandan, kulüp yönetimi toplantıda, konunun medyada farklı şekillerde ele alınması nedeniyle tüm kulüp yöneticilerine, kararın açıklanacağı süreye kadar konuşma yasağı getirmeyi kararlaştırdı.  

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