Diyarbakırspor-Gaziantep B.B.: 2-0

Süper Lig'e çıkan Diyarbakırspor, Bank Asya 1'inci Ligi'ndeki son maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u Coşkun ve Erhan attığı golle 2-0 mağlup etti. Maçtan sonra Diyarbakır'ın bütün semtlerinde havai fişek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi, cadde ve sokaklara fırlayarak Süper Lig'i kutladılar. Bazı caddeler, araç konvoyları nedeniyle trafiğe kapandı.



2 bakan maçı izledi



Karşılaşmayı spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Tarım Bakanı Mehdi Eker, AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan ve Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu'da Şeref Tribünü'nden izledi.



10. dakikada Diyarbakırspor atak geliştirdi. Emrah çizgiye indi, yerden pas çıkardı Coşkun topa dokundu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



14. dakikada Kadir'in cezaalanı dışındaki frikik vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.



20. dakikada Engin'in sert şutunda top yan direkten döndü.



44. dakikada Coşkun sert vuruşunda kaleci Harun topu yatarak önledi.



65. dakikada Fatih'in pasına Mehmet'in aşırtma vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.



78. dakikada Mehmet topu ayağından açınca kaleci Osman kalesinden çıkarak meşin yuvarlağı hakim oldu.



79. dakikada Ömer'in kafa pasına Erhan çok sert vurdu top filelerle buluştu: 2-0. (DHA)





STAT: Atatürk



HAKEMLER: Süleyman Abay (7), İsmail Köse (7), Nurettin Çicek (7)



DİYARBAKIRSPOR: Osman (6)- Volkan (6), Zafer (7), Ersin (7), Ulaş (7), Engin (7), Şenol (6) (Dk.58 Ömer 6), Erhan (6) (Dk.84 Hasan), Mithat (7), Emrah (7), Coşkun (7)(Dk.75 Barış 6)



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Harun (6) (Dk.82 Hayrettin)- Fatih (7), Güngör (6), Mustafa Öner (5), Kadir (6), Muhammet (6), Ahmet (5)(Dk.68 Hakan 5), İdris (5), Mustafa Marangoz (6), Mustafa Köse (5) (Dk.52 Cihan 5), Mehmet (5)





GOLLER: Dk.10 Coşkun, Dk.79 Erhan (Diyarbakırspor)



SARI KART: Mehmet (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)



