Diyarbakırspor Federasyon'a şikayet edecek

T24 - Diyarbakırspor yönetimi, Gaziantepspor-Sivasspor maçında hakem Kamil Abitoğlu'nun, Sivasspor lehinde yanlı kararlar verdiği öne sürerek, maçın incelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmayı kararlaştırdı.



Diyarbakırspor Basın Sözcüsü Suat Önen AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin başından bu yana son 2 maç hariç hakem hataları nedeniyle en az 7-8 puanlarının ellerinden alındığını iddia ederek, Bursaspor, İStanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor ve Gaziantepspor maçlarının hakem hataları nedeniyle puan kaybettikleri maçlar arasında yer aldığını söyledi.



Hakem hataları olmasını normal olarak kabul ettiklerini ancak hataların hep aleyhlerinde olmasının kendilerine başka şeyler düşündürdüğünü ifade eden Önen, şöyle konuştu:



''Sesli düşündük mü ceza alıyoruz, sessiz kalınca haksızlıklar devam ediyor. Geçen hafta rakiplerimizden Sivasspor başkanı ve yönetiminin hafta boyunca yaptığı, bizim hükmen mağlup olmamız ve tescil edilen maçlarla ilgili itirazları ki biz de itiraz ediyoruz. Verilen cezaların hak etmediğimiz cezalar olduğunu düşünüyoruz. Federasyona feryat ve figanlarına nasıl cevap alacağını beklerken, maalesef Sivasspor hafta sonu Gaziantep'teki maçta hakem tarafından 1 puanla mükafatlandırıldı. Gösterilmeyen kartlar, verilen ofsayt gol ve verilmeyen penaltı, uzatmanın uzatmasında ceza sahası üzerinde yaratılan faul atışı sonrası sağlanan gol. Bu maç ile ilgili MHK'ye ve TFF'ye şikayette bulunuyoruz. Bu maçın incelenmesini istiyoruz. Federasyona resmi başvurumuzu yapacağız. Yetkililerin bu duruma sesiz kalmayacağını düşünüyoruz. Bu kadar mağdur edildikten sonra ligde son haftalara girilirken yaşanan haksız rekabet ligimizin kalitesini düşürmekte ve inancımızı azaltmaktadır.''