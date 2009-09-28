Diyarbakırspor Başkanı ligden çekileceklerini açıkladı

Bursaspor’un Diyarbakırspor’u konuk ettiği maçta yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. 2 takımın taraftarları arasında çıkan olaylarda koltuk ve taş yağmuru yaşanırken 2’si çocuk, 10 kişi yaralandı. 10 kişinin gözaltına alındığı karşılaşma sonrası, yöneticiler arasında da kavganın eşiğinden dönüldü. Yaşananların ardından Diyarbakırspor Başkanı Çetin Sümer’in tepkisi ise sert oldu ve takımı ligden çekeceğini açıkladı.

Sümer, kendisini bu noktaya getiren olaylar için şöyle konuştu: “Diyarbakırspor olarak toplumsal barışı destekler noktadayız. Ama buna rağmen PKK’lı gibi gösteriliyoruz. Bu durum zoruma gidiyor. Bu göreve, kulüp onların himayesine girmesin diye geldim. Maçı, Apo’nun takımıyla MHP’nin takımı arasında oynanıyormuş gibi bir hale getirdiler. Tribünlerde Türk bayrakları açtılar. Ben de o bayrak altındaki bir insanım.”

"Bu son olmayacak"

Güneydoğu ekibinin başkanı, kendileri açısından ligden çekilmenin neden kaçınılmaz hale geldiğini ise şöyle açıkladı: “Bursa’da yaşananlar daha önce de başımıza geldi, bugün de geliyor, yetkililer böyle ilgisiz kaldıkça yarın da gelmeye devam edecek. Artık statlarda kan akmaya başladı. Daha fazla kan akmaması için yapılacak en doğru işlem, takımı ligden çekmek. Toplumsal barış adına, ülke futbolunu sıkıntıya sokmamak adına gerekirse Diyarbakırspor’u ligden çekeriz.”

"Yine tekrarlanacak"

Çetin Sümer, kendisini en çok yaralayan olayın ise Bursa taraftarının yaptığı “Kahrolsun PKK. PKK dışarı” tezahüratlarında yanında oturan Bursaspor Başkanı’nın ve maçın temsilcisinin parmağını kıpırdatmaması olduğunu ifade etti. Bu tablo için “Söylenenleri destekler gibiydiler” diyen Diyarbakırspor Başkanı, “Bugün bu olay Bursa’da başımıza geldi. Belli ki cezasız kalacak. Dolayısıyla yarın başka bir şehre gittiğimizde de aynı durumla karşılaşacağız” sözleriyle sıkıntısını dile getirdi.

"Olayı Bursalılar çıkardı"

Sümer, Türkiye’nin gündemine oturan Fenerbahçe karşılaşmasında hiç kimsenin burnunun kanamamasına karşın günlerce manşetlerden inmediklerini dile getirerek, “Bursa’da benim 25 taraftarım yaralandı ama kimse bir şey yapmadı” diye konuştu. Başkan Sümer ayrıca “Bursa tribünleri koltukları sökerek taraftarlarımızın üzerine attı. Benim taraftarım o koltukları sahaya atınca sanki olayı onlar çıkarmış gibi gösterildi” diyerek medyayı da suçladı.

Bursaspor’a ceza kapıda

Bursa At+atürk Stadı’nda yaşananlar Bursaspor’un başını yakabilir. Disiplin Talimatı’nın 41. maddesine göre, Bursaspor’un sahası kapatılabilir. “Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı yaparak insanlık onurunu herhangi bir şekilde zedeleyen kulüpler 5 bin ile 100 bin TL arasında para cezası ile cezalandırılır. İhlalin ağırlığına göre kulübe 1 veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek

cezalar da verilebilir” diyen madde nedeniyle, temsilcinin raporu sonrası Yeşil-Beyazlı kulübe ağır bir ceza gelebilir. Daha önce Levent Bıçakcı’nın başkanlığı döneminde Çanakkale Dardanel-Diyarbakır maçında yaşananlar sonrası, Disiplin Kurulu tarafından evsahibi ekibin sahası kapatılmıştı. Daha sonra Tahkim Kurulu’nun bu cezayı kaldırması tepki toplamıştı.

Özgener devrede

Pazar gününü görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’da geçiren Çetin Sümer, ligden çekilme kararını bildirmesi sonrası Federasyon Başkanı Mahmut Özgener tarafından İstanbul’a davet edildi. Özgener toplantıda Sümer’i fikrinden vazgeçirmeye çalışacak. Diyarbakırspor Başkanı, bu buluşma öncesi “Bu konuda çok ciddi olduğumuzu hem başkana hem de görüştüğüm diğer yetkililere ilettim” dedi. Şimdi gözler, Sümer ile olaylar sonrası karşılaşma bitiminde aramasını beklediği ama umduğunu bulamadığı Özgener’in randevusuna çevrildi.

İbrahim Yazıcı’ya sert tepki

Karşılaşma sonrası konuk takım otobüsünün yanına giderek yaşananlardan dolayı özür dilemek isteyen Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı’ya, Diyarbakırspor heyetinden biri “Biz PKK’lı değiliz. Yunanistan’a gelmedik. Görüşürüz. Diyarbakır’a gelmeyin. Sizi havaalanına sokan adam değil. Bunun hesabını vereceksiniz” dedi. Bu söz üzerine ortalık karıştı, olası bir kavgayı konuk ekibin yöneticileri yatıştırdı. İbrahim Yazıcı, daha sonra basına “Olayları tasvip etmiyoruz ama oldu bir kere. Fenerbahçe maçında Diyarbakır’da daha büyük olaylar meydana geldi. Ancak geride kaldı, unutuldu” açıklamasını yaptı. Çetin Sümer ise İbrahim Yazıcı’nın özrü için “Maçı 4-0 kazandıktan sonra yanımıza gelerek üzüntülerini belirtiyorlar. Ben onlardan karşılaşma sırasında tribünleri susturmak için bir şey yapmalarını beklerdim” diye konuştu.

Ermenistan iddiası yalanlandı

Maç sonrasında yaşanan tartışmada Diyarbakırsporlu bir yöneticinin “Ermenistan sizi yenecek” dediği şeklindeki iddia ise Çetin Sümer tarafından yalanlandı. Sümer, iddianın, “Yunanistan’a mı Ermenistan’a geldik” diyen heyet içinden birinin sözlerinin yanlış anlaşılması sonucu öne sürüldüğünü belirtti.