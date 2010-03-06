Diyarbakırspor - Bursaspor maçı tatil edildi

T24 -

Gerginlik maç öncesi stat çevresine yansıdı Gerginlik maç öncesi stat çevresine yansıdı

'Türk-Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir'

Yan hakemin başına ve sırtına taş isabet etti

Taraftarlar sahaya inmek istedi

Diyarbakırspor hükmen yenik sayılabilir

Para, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezaları gündemde

Başkan Sümer: Yanlı bir karardı

Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Diyarbakır'da oynancak olan Bursaspor maçından bir gün önce Bursaspor kafilesi Diyarbakır'a geldi.Yoğun güvenlik önlemleri altında kaldıkları otele giden Bursaspor kafilesinin otelinin çevresi de gece boyu pek çok polis tarafından korundu.Maç günü, oyuncuların stada gelişi öncesi Diyarbakırspor'lu taraftarlarla polis arasında olaylar yaşandı. Gözaltına alınan veya yaralanan olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmazken, Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer, stat çevresinde ve içinde taraftarlarla konuşarak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.Bursaspor kafilesi Atatürk Stadı'na maçın başlamasından kısa bir süre önce Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi otobüsüyle getirildi. Diyarbakırspor taraftarlar Bursaspor kafilesinin otobüsünü stada gelişi sırasında taşladı.Maçın başlama düdüğü öncesinde olaylar dışında tribünlerde bulunan pankartlarda dikkat çekti."Türk - Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir", "Tenlerimiz ve gözlerimiz farklı renkte olsa da akan gözyaşlarımızın rengi aynı" ve "Bize bir özür borcunuz var" pankartlarıyla Diyarbakır tribünleri, ligin ilk yarısında Bursa'da yaşanan olaylar ve gördükleri tavır nedeniyle Bursaspor'a mesaj gönderdi.Maçın başlama düdüğüyle birlikte tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Bu sırada Habertürk gazetesi foto muhabiri yüzüne isabet eden bir cisimle yaralandı. Sahaya atılan maddeler görevliler tarafından temizlendikten sonra orta hakem maçı 5 dakikalık bir aranın ardından başlattı.Maçın 17. dakikasında gelişen Bursaspor akını kornerle sonuçlandı. Bursaspor'lu Ali Tandoğan, köşe vuruşu için korner direğinin bulunduğu bölgeye geldiği anda tribünlerden taşlar atılmaya başlandı.Polisler atılan taşların Tandoğan ve yan hakem Kemal Yılmaz'a gelmesini engellemeye çalıştı. Ancak yan hakem Yılmaz, başına ve sırtına isabet eden taşlarla yaralandı.Bunun üzerine maçın orta hakemi, yan hakemlerle birlikte soyunma odasına yöneldi. Her iki takım oyuncuları da orta saha da toplandı.Yaklaşık 15 dakika sonra maçın tatil edildiği ilan edilirken, maçla ilgili nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtildi. Yaşananlar sonrası Diyarbakırspor'un ceza alma ihtimali de gündemde.Maçın tatilinin ilanı sonrası bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. Bu taraftarlara polis biber gazıyla müdahele ederken, önce Bursaspor'lu oyuncular ardından da Diyarbakırspor'lu oyuncular soyunma odalarına yöneldi.Bursaspor teknik kadrosu, soyunma odası koridoruna polis eşliğinde giderken, Bursa kafilesi statdan çevik kuvvet otobüsleriyle ayrıldı.Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve yetkililer, hakemlerle görüştü. Gerginlik stadı dışında da devam etti.Stadı terk eden taraftarlarla polis arasında bir kez daha arbede yaşandı.Maçın tatil edilmesinin ardından gözler Diyarbakırspor'a verilecek cezaya çevrilirken, TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesine göre Diyarbakırspor'un hükmen yenik sayılması ve Bursaspor'un hanesine 3 puan yazılması ihtimali kuvvetli.TFF Futbol Müsabaka Talimatı'nın 'Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanaması' başlığı altındaki 20. maddesinin (B) fıkrası şöyle:"Müsabaka hakemi; Seyircilerin taşkın ve edebe aykırı hareketleri ile birlikte müsabakaya müdahaleleri sonucunda müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması, hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına ve ayrıca olayın durumuna göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilir. Eğer müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, takım bu müsabakalardan ihraç edilir ve ertesi yıl aynı mahiyetteki müsabakalara katılamaz. Play-Off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi yıl aynı mahiyetteki müsabakalara katılamama kararı verilemez."Sezon başında Merkez Hakem Kurulu, federasyon yönetim kurulu kararıyla, bu tür gerilimli maçlarda tatil kararını hakemin insiyatifine bırakmıştı. Diyarbakırspor, bu gelişme sonrası önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilecek. Nihai kararı ise TFF Yönetim Kurulu verecek.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği cezalar saha kapatma, seyircisiz oynama cezalarını ayrı ayrı verme ihtimali bulunuyor.Bu cezaları içeren TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. Maddesi'ndeki Saha Olayları aynen şöyle:"(1) Stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasınınveya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal edenkişiler, iki aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti cezası ilecezalandırılır.(2) Seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüplere, saha kapatmacezası ile müsabakayı seyircisiz oynama cezası ayrı ayrı veya birlikte verilebilir.(3) Profesyonel futbol faaliyetlerine ilişkin saha olaylarında, sorumlu kulüp hakkında, bucezalar ile birlikte ayrıca para cezasına hükmedilebilir. Disiplin Kurulu, olayın ağırlığınagöre, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını birlikte uygulayabileceği gibi sorumlukulüp hakkında yalnızca para cezası vermekle de yetinebilir.(4) Meydana gelen zarar sorumlulara tazmin ettirilir."Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer, Bursaspor'u konuk ettikleri karşılaşmanın tatil edilmesi kararının yanlı olduğunu savunarak, ''Diyarbakırspor'un hakkını kimse yemeye kalkışmasın'' dedi.Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer, yaptığı açıklamada, maçın tatil edildiğini, maça verilen aradan 25 dakika sonra öğrendiğini belirterek, Bursaspor'un apar topar stattan çıkarılmasına da anlam veremediğini söyledi.Diyarbakır'da Fenerbahçe ve Galatasaray maçında yaşanan olayların aynısının yaşandığını ifade eden Sümer, ''Diyarbakırspor'un hakkını kimse yemeye kalkışmasın. Karar yanlı bir karardır'' diye konuştu.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor Kulübü Başkanı Metin Kılavuz da hakemin ''tatil'' kararını yanlış bulduğunu, Bursa'da oynanan maçta Diyarbakırspor takımının karşılaştığı ve yaşadığı olayların daha büyük olduğunu savundu.Bursa'da çıkan olaylarda maçın tatil edilmediğini kaydeden Kılavuz, ''Bu tatil kararı kente olumsuz yansıyacaktır. Karar tatil olmamalıydı. Federasyonun bu kararla ilgili toplanıp yeni bir karar almasını umuyoruz. Maçın tatil edilmemesi gerekiyordu'' diye konuştu.Diyarbakır Baro Başkanı Emin Aktar ise Bursa'da oynanan Bursaspor-Diyarbakırspor maçında Diyarbakırspor'a yönelik yabancı madde atılması olayına rağmen maçın tatil edilmediğini belirtti.Diyarbakır'da hiçbir anons yapılmadan hakemlerin soyunma odasına gittiğini aktaran Aktar, ''Hakemin amacı maçı 90 dakika oynatmak değildi. Hakemler, maçın oynanması için gereğini yapmadı. Aylardır bu maçla ilgili gerginlik vardı. Federasyon ne yazık ki bu maçın tansiyonunu düşürmek için gerekli duyarlılığı göstermedi. En adil karar, maçın tekrar edilmesidir. Diyarbakırspor'un hükmen yenik sayılması yanlış olur. Hakem yanlı bir karar verdi. Maçın tatil edilmesini gerektirecek kadar büyük olaylar yaşanmadı'' dedi.