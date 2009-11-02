Diyarbakırsor: Ligden çekileceğiz

Diyarbakırspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, yönetimin Galatasaray maçına çıkmama kararı ile ilgili olarak, "Çıkıp Galatasaray maçını oynamalıyız. Başkan Sümer’e bu karardan vazgeçmeleri için telkinde bulunuyorum" dedi.



Teknik direktör Doğan, dün deplasmanda oynadıkları maçın ardından takımla Diyarbakır’a dönerken, kulüp başkanı Çetin Sümer’in kendisini telefonla aradığını belirtti.



Görüşmede Sümer’in Galatasaray maçına çıkmayacaklarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptığını kaydeden Doğan, şöyle konuştu: "Bu kararın Diyarbakırspor’a bir katkısı olmaz. Diyarbakırspor’un hükmen yenilmesi ve 3 puanının silinmesinin doğru olmadığına inanıyorum. Çıkıp Galatasaray maçını oynamalıyız. Başkan Sümer’e bu karardan vazgeçmeleri için telkinde bulunuyorum. Bulunmaya da devam edeceğim. Maç sonrası ve 5 haftanın verdiği birikime yapılan tepkinin sonucudur. Yönetim kurulunun sağduyuyla daha sakin düşünerek, doğru karar vereceğine inanıyorum. Diyarbakırspor eğer sahaya çıkmazsa buna Diyarbakır halkı da tepki gösterebilir. Bunların tümü benim şahsi görüşümdür. Yönetim kurulu maçtan sonra o atmosferde böyle bir açıklama yaptı."



Hakem hataları



Ziya Doğan son 5 haftada oynadıkları tüm maçlarda hakemlerin takımları aleyhinde yanlı kararlar verdiğini, bunun da artık son bulmasını gerektiğini bildirdi.



Dün akşam bazı televizyon programlarına telefonla katıldığını ancak kendisini tam olarak ifade edemediğini belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Haksızlığa uğramayı teknik adam olarak kabul edemiyorum. Hakem hatalarının 5 maçta üst üste gelmesi tesadüf değil. Zor şartlarda bu takımı oluşturduk, bunu kabul edemiyorum. Kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Takımım lehinde haksız penaltı verilirse bunu rahatlıkla söylerim. Gaziantep maçında çok net bir futbol oynadık. Buna rağmen hakem hatalarıyla yenildik. Bu yönetim kurulunu, teknik heyeti ve futbolcuları fazlasıyla üzdü. Çünkü saha dışında çok büyük sıkıntıları aşarak bir takım oluşturuyorsun. Sonra hakemin yanlış kararları ile o emeklerin boşa gittiğini görüyorsun.



Gaziantep maçında ben siyasi slogan atıldığını duymadım. Gaziantep’te bize iyi bir misafirperverlikte yaptılar. Ama daha sonra maç bittikten, ben soyunma odasına gittikten sonra arkadaşlarım küçük bir grubun siyasi slogan attığını anlattı."



'Bunca sinsi planı kabul edemeyiz'



Gaziantep yenilgisinin ardından bu kentte acil toplantı yapan yönetim, Süper Lig’den çekilme kararı aldı. Başkan Çetin Sümer, kararlarını Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşlarına da danışacaklarını söyledi, “Bunca sinsi planı kabul edemeyiz” dedi.



Diyarbakırspor Yönetimi, Gaziantepspor deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından Süper Lig’den çekilme kararı aldı. Başkanı Çetin Sümer, “Ligden çekilme kararımızı, sivil toplum kuruluşlarına danışacağız. Son karar onların” dedi.



Deplasmanda 90 dakika boyunca iyi oynayan ve gol bulan takımının, hak ettiği puanların masa başında ellerinden alındığını iddia eden Başkan Sümer, maçın bitiminde yönetim kurulunun, Gaziantep’te acil bir toplantı yaptığını söyledi. Bu toplantıda Diyarbakırspor’u ligden çekme kararı aldıklarını açıklayan Sümer, şöyle devam etti:



“Sezon başında hazırlık maçı yapmadan lige çok kıt imkanlarla başladık. Futbolcularımızın çoğu hazırlık maçı yapmadan lig maçlarına çıktı. Çok iyi bir performans da gösterdik. Bize düşecek takım gözüyle baktılar. Ancak futbolcularımın azmi ve başarısı artıkça, masa başı ve siyasi senaryolar yavaş yavaş oynanmaya başladı. Sahamızda oynadığımız Fenerbahçe maçında çıkan olayların 10 misli, Antalyaspor-Fenerbahçe maçında yaşandı, ama sadece para cezası verildi. Çünkü sonraki hafta bizimle oynuyorlardı. Bursaspor maçında başlayan ve Gaziantep’te devam eden siyasi sloganlar, artık sonun başlangıcı oldu. Bunca sinsi planı kabul etmemiz mümkün değil”



Ligden çekilme kararları için Diyarbakır’daki sivil toplum örgütü temsilcilerinin de görüşünü alacaklarını söyleyen Başkan Çetin Sümer “Bu takım sadece yönetimin değil, bütün kentin takımıdır. Çekilme kararımızı Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşu temsilcilerine de danışacağız. Sanırım kabul edecekler. Onursuzca bir ligde kalmaktansa, onurlu bir davranışla bu oyunların dışında kalmak daha mantıklı” ifadesini kullandı.



Diyarbakırspor bu hafta sahasında Galatasaray’ı ağarlayacak.



‘Engellemek istiyorlar’



Diyarbakırspor Teknik Direktörü Ziya Doğan, “Bizi engellemeye çalışıyorlar” dedi. Doğan, “Yetkililere seslenmek istiyorum; lütfen emeğe saygılı olun. Bir takım sarı kartlarla nasıl durdurulur, atakları nasıl kesilir bunu bu maçta yaşadık. Yetkililer bizim oynadığımız tüm maçları izlesinler, ondan sonra oturup bir konuşalım. Aslında bizim tavrımız da yanlış. Ondan sonra yaşanan görüntüler aleyhimize gelişiyor. ’Diyarbakırspor’da sıkıntı var, hakeme saldırdılar’ deniliyor. Hakeme gözünün içine bakıp ’hocam’ diyorum, ama bana bakamıyor bile. Çünkü o da biliyor ki suçlu” dedi.

