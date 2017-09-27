Diyarbakırlılar: Kendi kaderini belirlemek haktır, Kürtlerin iradesini saygı duyulmalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumunda ‘Evet’ çıktı. Referandumu değerlendiren Diyarbakırlılar "Kürtlerin de kendi kaderini tayin etme hakkının olduğunu" söyleyerek, “Dünya devletlerinde buna destek olması lazım” dediler.

Evrensel'den Serpil Berk ve İnanç Yıldız Irak'taki referandum sonrası Diyarbakır'da vatandaşların yorumlarını derledi.

İlk olarak mesleği şoförlük olan Hayrettin Kızmaz, Kürt halkının Ortadoğu’da yüzyıllardır yaşadığını söyledi. Kızmaz “Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kürtlerinde kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. Bundan da doğal hiçbir şey olamaz. Herkesin yapılan referanduma Referandumun yapılmasından dolayı sevinçli olan Mustafa Meşe, “Birincisi Kürtler ile Araplar arasında daha adil bir durum olacaktır. İkincisi Kürt bölgesinde yaşayan diğer halklar haklarıyla yaşama garantisi altına alacaktır ve Irak’dakinden daha güvence altına alınacaktır. Diğer Kürt parçaları için de umut olacaktır” dedi. Referandumla ilgili çevre ülkelerin rahatsız olmasına dair de konuşan Meşe, “Ülkelerin bu tutumu doğru değil. Bu saatten sonra çokta bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum. Süreç ilerlerse bağımsızlığa gidilirse saldırıları olabilir. Ancak uluslararası güçlerin, dünyanın geldiği noktada uzun vadeli bir şey yaşanabileceğini düşünmüyorum. Tepkileri biraz kendi toplumlarının gazlarını almaya yönelik görünüyor” dedi.

"Barzani'nin geri adım atmaması olumlu"

Soyadını vermek istemeyen Murat ve Hasan ise Diyarbakır halkının bu sürece temkinli yaklaştığını düşünüyor. Nedenini ise Barzani ve KDP’ye olan güvensizliğe bağlıyorlar. Barzani’nin referandum konusunda ki tutumuna değinen Hasan şunları söyledi:

“Barzani’nin geri adım atacağını düşünüyordum fakat geri adım atmayıp ısrar etmesi kendisi açısından olumluydu. Barzani bölge nezdinde çok güvenilen biri değil ama bu tutumu bakış açısında az da olsa değişikliğe neden olur diye düşünüyorum. Referandumdan sonra nasıl bir durum olur onu zaman gösterir fakat çok kolay olmayacağı da belli.

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Barzani’nin bu kararı tek başına almış olduğunu sanmıyorum, müdahale söylemleri de çok gerçekçi değil”diye konuştu.

Murat ise Kürt halkı nasıl mutlu olacaksa o şekilde yaşamalı derken, Türkiye’nin müdahale etmesinin Irakla devam eden ekonomik ilişkiler anlamında çok kolay olmayacağının da altını çizdi.