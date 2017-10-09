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Diyarbakırlı öğrencilerin kumbarada biriktirdiği oyuncaklar, köydeki çocuklara dağıtıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da özel bir okul tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan oyuncak kumbarasında biriken oyuncaklar, Mardin, Batman ve Diyarbakır'a bağlı ilçelerdeki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara dağıtıldı

09 Ekim 2017 19:31

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da özel bir okul tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan oyuncak kumbarasında biriken oyuncaklar, Mardin, Batman ve Diyarbakır\'a bağlı ilçelerdeki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara dağıtıldı.
Kent merkezinde eğitim veren özel bir okul yöneticileri ve öğrenciler tarafından başlatılan, 3 ay süren sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir özel hastaneye oyuncak kumbarası yerleştirildi.  Toplanan oyuncaklar \'Sevgi araçları\' adı verilen bir araca konularak Batman\'ın Hasankeyf ve Sason ile Diyarbakır\'ın Silvan, Kocaköy, Lice ve Hani ile Mardin\'in Midyat  İlçesi\'ndeki bazı kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklara ulaştırıldı. Çocuklar, yolda duran \'Sevgi Aracı\'ndan oyuncak almak için birbirleri ile yarıştı. Oyuncak alan çocukların mutluluğunun gözlerine yansıdığı görüldü.

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