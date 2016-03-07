T24 LogoT24 Logo
Spor

Diyarbakırlı kadın atlet, Balıkesir'de Türkiye rekoru kırdı

Meryem Bekmez, daha önce de Antalya'da Türkiye rekorunu kırmıştı

07 Mart 2016 14:48

Veysi Polat

Balıkesir’de yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda Kayapınar Belediyesporlu iki kadın atlet yarışmalarda birinci olurken, Meryem Bekmez 5 km yarışlarında 23.06’lık derecesiyle yeni Türkiye rekorunu kırdı. Dereceye giren üç atlet Balkan Şampiyonası’nda yarışma hakkını kazındı.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda Kayapınar Belediyespor kadın atletleri büyük başarı elde etti.  Yarışlarda Kayapınar Belediyesporlu iki sporcusu birinci olurken, iki sporcusu da ikincilik derecesi elde etti. Yıldız kadınlar yarışmasında Meryem Bekmez 5 km yarışlarında birinci olurken, 23.06’lık derecesiyle yeni Türkiye rekorunu kırdı. Ayrı kategoride yarışan Ayşe Tekdal ikinci oldu. Genç Kadınlar kategorisinde yarışan Yeter Aslan birinci olurken, Meral Kurt da ikinci oldu.

 

Rekorunu egale etti

 

Meryem Bekmez iki ay önce Antalya’da yapılan 5 km yarışlarında 23.32 olan Türkiye rekorunu 23.17 derecesiyle aşarak yeni Türkiye rekorunu kırmıştı. Son yarışta elde ettiği 23.06’lık derecesiyle rekorunu egale etmiş oldu.

 

Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti'ne gidecekler

 

Kayapınar Belediyespor atletlerinden Yeter Aslan, Meral Kurt ve Meryem Bekmez, Yunanistan’da yapılacak Balkan Şampiyonası ve Çek Cumhuriyeti’nde yapılacak uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.

ETİKETLER

diyarbakırkayapınarmeryem bekmezbalıkesiratletkadın sporcutürkiye rekoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24