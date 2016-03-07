Diyarbakırlı kadın atlet, Balıkesir'de Türkiye rekoru kırdı

Balıkesir’de yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda Kayapınar Belediyesporlu iki kadın atlet yarışmalarda birinci olurken, Meryem Bekmez 5 km yarışlarında 23.06’lık derecesiyle yeni Türkiye rekorunu kırdı. Dereceye giren üç atlet Balkan Şampiyonası’nda yarışma hakkını kazındı.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda Kayapınar Belediyespor kadın atletleri büyük başarı elde etti. Yarışlarda Kayapınar Belediyesporlu iki sporcusu birinci olurken, iki sporcusu da ikincilik derecesi elde etti. Yıldız kadınlar yarışmasında Meryem Bekmez 5 km yarışlarında birinci olurken, 23.06’lık derecesiyle yeni Türkiye rekorunu kırdı. Ayrı kategoride yarışan Ayşe Tekdal ikinci oldu. Genç Kadınlar kategorisinde yarışan Yeter Aslan birinci olurken, Meral Kurt da ikinci oldu.

Rekorunu egale etti

Meryem Bekmez iki ay önce Antalya’da yapılan 5 km yarışlarında 23.32 olan Türkiye rekorunu 23.17 derecesiyle aşarak yeni Türkiye rekorunu kırmıştı. Son yarışta elde ettiği 23.06’lık derecesiyle rekorunu egale etmiş oldu.

Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti'ne gidecekler

Kayapınar Belediyespor atletlerinden Yeter Aslan, Meral Kurt ve Meryem Bekmez, Yunanistan’da yapılacak Balkan Şampiyonası ve Çek Cumhuriyeti’nde yapılacak uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.