Diyarbakırlı iş insanları: Bölgeye yapılacak en büyük yatırım çözümdür

Başbakan Binali Yıldırım’ın dün Diyarbakır’da açıkladığı “Doğu ve Güneydoğu Yatırım-Destek Hamlesi”ni olumlu ancak yetersiz bulan iş dünyasının temsilcileri, “çözüm mözüm yok” ifadeleri için de “Bölgeye yapılacak en büyük yatırım çözümdür” değerlendirmesini yaptı.

T24’e konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, çatışmalar nedeniyle bölgedeki yatırımcıların zor durumda olduğunu ifade ederek, “Başbakan Yıldırım’ın çatışmalardan etkilenen yerlerin alt-üst yapı sorunlarının giderilmesi ve imarı ile ilgili ifadeleri yerinde, destekliyoruz. Ancak sanayi ve üretime yönelik açıklamaları yetersiz. Yatırımcıların korunması gerekiyor. Sanayicilerimiz çok zor durumda ve birçoğu iflas etmek üzere. Bunun en büyük nedeni finansmana erişim sorunudur. Bankalar, Güneydoğu’yu riskli buldukları için kredi vermekten çekiniyor” dedi. Yeşil, çözüm sürecinin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bölgeye yapılacak en büyük yatırım çözümdür. Güneydoğu'daki olaylar bitmediği sürece kimse yatırım yapmaz. Süreç işletilirse teşvik paketlerine ihtiyaç bile kalmaz.”

Baysal: Endişelerimiz var

DİSİAD Başkanı Burç Baysal da Başbakan Binali Yıldırım’ın “1.9 milyar TL ödenek ayırdık” dediği Sur’un Cazibe Merkezleri Programı’na alınmasını önemsediklerini belirterek, “Sayın Başbakan’ın kentin alt yapı, ulaşım konuları ve çatışmalı bölgelerde yaşayan/göç eden yurttaşların durumuna vurgu yapması diğer bir önemli noktaydı. Açıklanan, ‘Doğu ve Güneydoğu Yatırım ve Destek Hamlesi’ kapsamındaki program 23 ili kapsıyor. Bu konuda endişelerimiz var. Teşvik ve yatırım programı hazırlanırken geçmiş dönemde açıklanan benzeri paketler ve sonuçları iyi irdelenmeli. Çünkü geçmişte açıklanan programlarda da bölge illeri de vardı ancak liman kentlerine öncelik verildi. Çatışmaların devam ettiği bir bölgedeki kentler daha öncelikli ele alınmalıdır. Derecelendirme, sınıflandırma iyi yapılmalı yatırımcıya artı avantajlar sunulmalıdır” dedi.

Başbakan Yıldırım’ın “Çözüm mözüm yok, tekrar ediyorum çözüm millette, çözüm terör örgütüyle olmaz” sözlerini de değerlendiren Burç Baysal, şunları kaydetti: “Hangi farklı düşüncesinden olursa olsun burada vatandaş çözüm istiyor. Bunlara kulak kapatmak doğru değil. Burada her gün insanlar ölüyor. Bu ölümler bizi bir yere götürmeyecek. İç barışı sağlayıp teşvik paketleriyle Türkiye daha iyi bir yöne gidebilir.”

Aktar: Kadın istihdamına

dair özel yeni bir durum yok

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Başkanı Reyhan Aktar ise, Sur esnafına getirilen kredi kolaylığının önemli olduğunu belirtirken, Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları için “Sur ile ilgili yapılan söylemler daha önce bakanlarımızın açıklamalarının derlemesi ve somutlaştırılmasıydı. Sur’daki esnafa dair açıklanan kredi desteği rahatlatıcı oldu. Kadınlara yönelik meslek edindirme ve girişimcilik merkezinden söz ettiler. Yalnız bunun için bir takvim verilmedi. Genel olarak programlar için öngörülen süreler 4 ila 10 yıldı. Kadınlara yönelik çalışmaların 4 yıla yayılması çok uzun olur. Kadınlarımızın ürettikleri ürünler için Pazar sağlanması hususuna açıklık getirilmedi. Bu konular ile ilgili kadın örgütleriyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi bakanlıkların ortak çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Bölgede istihdama dayalı politikalar var. Ama kadın istihdamına dair özel yeni bir durum yok. Eğer ki burada bahsettikleri gibi 800 bin istihdam sağlanırsa gerçekten önemli. Başbakan’ın ‘sunmuş olduğumuz programın takipçisi olun, denetleyin, izleme sorumluluğu sizde’ ifadesi iyi bir tutum. Kadınların istihdama katılım konusu ve özellikle fabrikalarda kreş konusu önemli. Ancak şu ana kadar kreşlerle ilgili destekleyici çalışmalar hala mevzuatlarda yer almadı.”

DİKAD Başkanı Aktar, Başbakan Yıldırım’ın “Çözüm mözüm yok” ifadesini ise şöyle değerlendirdi: “Burada muhatap olarak örgüt ve HDP kastediliyor. Çözümün adresi milletir söylemleri ile birlikte daha önce STK, kanaat önderleri ve yeni aktörler ile yola devam edileceği beklentisi yaratıldı. Ama bunlarla ilgili yeni bir çalışma yapılmadı. STK’lar olarak çözüm süreci devam ederken daha fazla dahil olabiliyorduk. Çatışmalar devam ederken hükümetin süreçle ilgili açıklama yapmasını beklemek gerçekçi olmaz. Çatışmaların öncelikli olarak durdurulması gerekir. Çatışmalar devam ettikçe öncelikli konu güvenlik oluyor.”

Bedirhanoğlu: Yatırımcıya da destek sunulmalı

Başbakan’ın açıladığı pakette yatırımcıya teşvik ve muafiyetler konusunda önemli avantajlar getirildiğini ifade eden DOGÜNSİFED Başkanı Şahismail Bedirhanoğu, “Bundan böyle fabrikanın kabasını da devlet yapacak. Araç gereç temininde kullanılacak kredinin faizini devlet ödeyecek. Başbakan bu desteğin 10 yıl süreceğini söylüyor. En önemli şey üretilene alım garantisi. Bunların ayrıntılarını Resmi Gazete’de görmek gerekir. Küçümsenecek şeyler değil. Beklentilerimizi karşıladı mı hayır. Sıkıntılı yatırımcılarımız var. Çatışmalar ve yaşanan olaylar nedeniyle insanlar ticaretini yürütemiyor, kredisini ödeyemiyor. Finansal sorun var. Yatırımcıya olaydan etkilenenlere bir takım desteklerin sunulması lazım. Bunu Başbakan’la yemekte konuştuk. Bankacılık sektöründe sıkıntılar var” dedi. Ekonomik anlamdaki atılımların hayata geçmesi için de iç barışın sağlanması gerektiğini belirterek, “Öyle görünüyor ki çatışmalı süreç devam edecek. İnşallah akli selim hakim olur ve açıklanan ekonomik paketler de pratikte bir işe yaramış olur” diye konuştu.